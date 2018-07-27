MLB》不想被交易 卡布雷拉轟兩分砲表達心意（影音）

〔體育中心／綜合報導〕身陷交易風波的大都會二壘手卡布雷拉（Asdrubal Cabrera）今揚眉吐氣，包括一支兩分砲在內，單場敲3安猛打賞，共貢獻4分打點，幫助大都會以12：6擊敗海盜，賞對手二連敗。

近12場比賽卡布雷拉38個打數僅敲出7安，這期間打擊率只有1成84。但今天他一舉反彈，在第四局面對海盜先發投手金漢（Nick Kingham）敲出兩分全壘打。隊友佛羅雷斯（Wilmer Flores）在第一局同樣轟出一支兩分砲，單場有3打點；羅沙里歐（Amed Rosario）和包提斯塔（Jose Bautista）也都各添兩安。眾打線合力發功，助大都會取得自6月18號後最高的單場12分得分。

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海盜打線方面，佛里斯（David Freese）和哈里森（Josh Harrison）分別於第一局和第三局敲出二分砲，讓海盜於第3局還保持平手。但大都會於第四局後的8：2的攻勢讓他們徒勞無功。

投手部份，大都會先發投手梅茲（Steven Matz）表現力壓菜鳥金漢，投6局飆平個人新高9K、保送2人、被敲4安，失4分。金漢則僅投3局就被敲7安失6分還保送4人，並僅三振1人。

卡布雷拉賽後表示：「我希望能夠待在這裡。我愛紐約、愛這個隊伍、愛這個城市。」

卡布雷拉今開轟，盼續留大都會。（法新社）

梅茲今日繳優質好投。（法新社）

海盜菜鳥金漢還在繳學費。（美聯社）