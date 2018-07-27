MLB》光芒大拍賣！ 2天送走3名大聯盟投手

凡特斯睽違6年重返大聯盟，將重返職涯原點勇士隊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕昨天與紅襪、響尾蛇談成交易後，光芒今天繼續出清投手，把本季復出的38歲左投凡特斯（Jonny Venters）送往勇士，2天內出清3位大聯盟投手。

光芒昨接連談成2筆交易，將先發右投艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）送去紅襪，後援右投安德瑞斯（Matt Andriese）交易至響尾蛇，因應凡特斯離開傷兵名單，也把台將胡智為下放3A，然而今天光芒繼續動作，把凡特斯交易到勇士，換來國際球員簽約金額度。

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38歲的凡特斯在2005年選秀被勇士挑中，2010年大聯盟初登板，然而隨後飽受肘傷所苦，動過3次TJ手術仍努力重返球場，本季是相隔6年再回大聯盟投手丘，5月後援登板，睽違6年再拿大聯盟勝投，6月因右腿拉傷進入傷兵名單，昨天歸隊後，今天就被光芒交易。

2014年遭勇士釋出、以小聯盟約加盟的凡特斯，如今將重回前東家懷抱，成為勇士牛棚的一員。凡特斯本季出賽22場，防禦率3.86，被打擊率2成12，對左打防禦率1.35、被打擊率1成67，遠優於對右打防禦率6.14、被打擊率2成50。

勇士總管安索波洛斯（John Alex Anthopoulos）表示，凡特斯才剛離開傷兵名單，但擁有相當出色的武器球種，「我們對他相當熟悉，球速很棒，伸卡球尤其出色，滾地球比率很高。看看他對左打的數據，他真的很棒，能幫我們解決左打，讓他們打滾地球、揮棒落空。」