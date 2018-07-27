澳洲桌球公開賽》錯失兩個賽末點 陳建安慘遭日本怪物少年逆轉（影音）

張本智和。（資料照，取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名31的陳建安，今天在2018年澳洲桌球公開賽男單首輪，錯失兩記賽末點，最後戲劇性的以3:4遭日本15歲「怪物少年」張本智和逆轉，無緣晉級16強。

陳建安。（資料照，取自國際桌總官網）

27歲的陳建安去年T2亞太聯賽曾以4:2打敗張本智和，但張本今年突飛猛進，上個月日本公開賽連續扳倒周雨、馬龍和張繼科三大中國名將，奪下男單冠軍，震撼桌壇。

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面對世界排名躍升至第8的張本智和，陳建安一開賽發球有效壓制對手，以11:9、11:9連下兩局，形勢一片大好。

但張本智和隨後展開反擊，以11:7、11:6連趕兩局，扳平戰局。第五局，陳建安在逃過1個局點後，以13:11驚險拿下，局數3:2再度超前。

第六局高潮迭起，陳建安克服開局0:6落後，打出一波8:0高潮，並以10:8率先聽牌，勝利近在咫尺。但張本發揮超人的韌性，連搶4分以12:10拿下，將陳建安逼進決勝局。

決勝局，陳建安在6:5時連拿3分，將比數拉開至9:5，但張本沒有放棄，不可思議的以一波6:0的關門攻勢，強勢逆轉戰局，賽後更開心地將毛斤拋向觀眾席，喜悅全寫在臉上。