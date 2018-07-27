MiLB》林子偉首度與張育成同場較勁 還大秀保齡球技！（影音）

林子偉。（資料照，取自Pawtucket Red Sox官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕今日台灣2位旅美好手，紅襪隊林子偉和印地安人隊張育成首度在3A同場較勁，2人都有安打表現，守備上也都沒有失誤。此外，紅襪3A今天還放上林子偉參加球團舉辦的公益保齡球賽，並打出全倒的影片。

林子偉今擔任紅襪的先發游擊手以及開路先鋒，5打數有2安，但也吞下2K，賽後打擊率3成11。在3A出賽連續12場有安打。

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張育成則是擔任印地安人3A先發三壘手、第四棒，在4局上獲得四壞球保送，7局敲一壘安打，單場4支1，賽後打擊率2成57。兩隊激戰到延長賽，印地安人3A以6比4贏球。。

張育成。（資料照，美聯社）

此外，紅襪3A波塔基特紅襪隊的官方推特，今天也放上了林子偉出席與公益團體合作的保齡球賽，林子偉大秀保齡球技，順利打出全倒，讓林子偉開心地拉弓慶祝！

林子偉在紅襪大聯盟的球星隊友貝茲（Mookie Betts），也因為優異保齡球技聞名，在去年的保齡球世界巡迴賽，貝茲打出12次全倒、300分滿分的「完全比賽」。