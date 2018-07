MiLB》林子偉首度與張育成同場較勁 還大秀保齡球技！（影音）

林子偉。(資料照,取自Pawtucket Red Sox官方推特)

〔體育中心/綜合報導〕今日台灣2位旅美好手,紅襪隊林子偉和印地安人隊張育成首度在3A同場較勁,2人都有安打表現,守備上也都沒有失誤。此外,紅襪3A今天還放上林子偉參加球團舉辦的公益保齡球賽,並打出全倒的影片。

林子偉今擔任紅襪的先發游擊手以及開路先鋒,5打數有2安,但也吞下2K,賽後打擊率3成11。在3A出賽連續12場有安打。

張育成則是擔任印地安人3A先發三壘手、第四棒,在4局上獲得四壞球保送,7局敲一壘安打,單場4支1,賽後打擊率2成57。兩隊激戰到延長賽,印地安人3A以6比4贏球。。

張育成。(資料照,美聯社)

此外,紅襪3A波塔基特紅襪隊的官方推特,今天也放上了林子偉出席與公益團體合作的保齡球賽,林子偉大秀保齡球技,順利打出全倒,讓林子偉開心地拉弓慶祝!

林子偉在紅襪大聯盟的球星隊友貝茲(Mookie Betts),也因為優異保齡球技聞名,在去年的保齡球世界巡迴賽,貝茲打出12次全倒、300分滿分的「完全比賽」。

Tzu-Wei Lin is out here bowling strikes at our Annual @PawSoxFDN event to benefit The @TomorrowFund pic.twitter.com/pv7P3QCLwH