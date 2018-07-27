MLB》透納率國民逆轉馬林魚 對戰近16場狂虐15勝 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕儘管第一局一度落後3分，國民打線最終火力全開，終場10：3棒打馬林魚。

前日才因放棄跑壘而被冰板凳的游擊手透納（Trea Turner）全面復活。他在第一局就敲安、第四局的陽春砲助隊首開得點、第七局敲三壘安、2分打點助球隊逆轉比分。

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第四局，國民超級新人索托（Juan Soto）也貢獻一發陽春砲；第六局，齊默曼（Ryan Zimmerman）二壘安打再添1分，下一局輪到哈波（Bryce Harper）敲二壘安得分；威特斯（Matt Wieters）、狄佛（Wilmer Difo）和泰勒 （Michael Taylor）在第九局攜手搶下4分。國民打線今晚共擊出9支長打。

馬林魚則在首局，靠著瑞爾穆托（J.T. Realmuto）的二壘安打、鮑爾（Justin Bour）的犧牲打和梅賓 （Cameron Maybin）的一壘安取得3分領先，未料之後全面熄火，只能任憑國民急起直追，最後眼巴巴地望著分差愈拉愈大。

國民先發投手米隆（Tommy Milone）完成他在國民的初登場。投五局、飆6K，被敲8安失3分，沒有保送。國民牛棚米勒（Justin Miller）投出完美的第六局，直接三振掉三位打者。馬林魚先發史崔利（Dan Straily）投5.2局繳6K、失3分，苦吞敗投。

這場勝利後，近16場國民對馬林魚的比賽，國民贏下15場。馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）苦笑說：「我想總是會有某一隊是你不想碰到的。」

國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）賽後表示：「這是一場很棒的逆轉秀。能夠看到我們在0：3的落後下打那麼順、得那麼多分真的非常、非常棒。我們必須保持下去。」

透納第七局擊出三壘安。（法新社）

初登場即拿勝投的米隆。（法新社）