MiLB》曾仁和繳6局優質先發 宋文華解決0人吞敗

曾仁和。（資料照，特派記者郭羿婕攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力小熊3A的台灣投手曾仁和，今天對太空人3A繳出6局失3分的優質先發，可惜牛棚沒能守成，和勝投擦肩而過；教士短1A的宋文華則是登板中繼，一個人次都沒解決就失2分退場，還承擔敗投。

曾仁和今天先發對上太空人3A，首局先被敲安打後飆出三振，但隊友接著發生守備失誤，讓跑者上到三壘，在被敲高飛犧牲打失掉1分，第二局雖被敲一安、投出一保送，但沒有失分；三四局則讓太空人6上6下。

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第五局則在2出局後被敲安打，不過再度飆出三振結束半局；第六局2出局，曾仁和投出觸身球，接著被敲2分砲，完成6局投球後退場，球隊還以4：3領先，共計曾仁和投88球、被敲4支安打失掉3分（2分責失），飆出4K，防禦率下降到6.62。

至於效力教士短A的宋文華，今天對上遊騎兵短A，在第8局兩隊3：3平手時登板，不料一上來連續被敲兩支一壘安打，宋文華還發生傳球失誤再奉送跑者一個壘包，接著他又投出四壞球保送擠成滿壘，投手教練喊暫停後，宋文華再被敲安失掉2分，一個人都沒解決就被換下場休息，吞下敗投。

宋文華自6月中旬開季以來，連續3場出賽掉分，雖然後來又一度回穩，連6場出賽沒掉分，但最近又連2場出賽都有失分，目前戰績0勝2負，防禦率7.84。