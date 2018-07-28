洋基主場戰皇家 今日賽事預告與轉播

沙巴西亞。（資料照，美聯社）

各位讀者早安！自由體育替您準備好精彩的賽事與轉播囉。

洋基與皇家進行4連戰，今早皇家推出3勝4敗，防禦率3.20的凱勒（Brad Keller）先發，洋基則由6勝4敗，防禦率3.51的老將沙巴西亞（CC Sabathia）坐鎮；緊接著10點鐘，水手對戰天使，水手推出雷布里克（Wade LeBlanc）掛帥，天使則由希尼（Andrew Heaney）擔任主投。

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中職部分，由中信兄弟對上富邦悍將，兄弟推出艾迪頓擔任先發，悍將則由布魯斯擔任主投；桃園場次，則是統一獅作客Lamigo桃猿，獅隊推出江辰晏掛帥，猿隊則由克恩三世坐鎮主場，喜愛棒球的朋友，記得鎖定自由體育的文字直播。

日職有3場賽事轉播，分別是中日對戰巨人，歐力士交手火腿，以及西武對上羅德；旅日台將陽岱鋼近7場比賽有5場敲安，他的表現仍是台灣球迷關注的焦點。喜愛日職的朋友們不要錯過囉！

瓊斯盃女籃將有3場比賽在新莊體育館進行，排名前段班的紐西蘭將交手台灣白；至今已3連勝的日本將碰上強敵韓國，晚間壓軸好戲則是由印度交手台灣藍，喜愛籃球的朋友，記得收看電視轉播。

MLB

07:00 皇家vs.洋基 FOX體育、民視

10:00 水手vs.天使 FOX體育、FOX體育3台

NPB

13:00 中日vs.巨人 緯來體育

13:00 歐力士vs.火腿 FOX體育3台

17:00 西武vs.羅德 FOX體育

瓊斯盃女籃

15:00 紐西蘭vs.台灣白

17:00 日本vs.韓國

19:00 印度vs.台灣藍

地點: 新莊體育館

轉播單位:Line today、緯來體育

CPBL

17:05 中信兄弟vs.富邦悍將 WinTv綜合台、愛爾達體育2台、CPBLTV、愛奇藝

地點:新莊棒球場

17:05 統一獅vs.Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1、ELEVEN SPORTS2、CPBLTV、愛奇藝

地點:桃園棒球場