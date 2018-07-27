日職Live》馬丁尼茲初先發就開轟 巨人1：0中日龍

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球隊
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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中日龍
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0
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
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巨人
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0
|1
|0
|0
|0
|1
|4
|0
第五局
雙方投手都讓打者三上三下，結束第五局。
第四局
巨人隊首棒打者龜井善行擊出中外野深遠飛球，遭到大島洋平超美技接殺出局，長野久義遭到三振，馬丁尼茲則是擊出內野小飛球出局。
請繼續往下閱讀...
第三局
重信慎之介再度擊出安打，還是一支左外野方向的二壘安打，讓巨人一出局後攻上得點圈。洋砲麥基遭到三振出局。岡本和真擊出游擊滾地出局，三出局。
第二局
首棒長野久義出局，因永格曼受傷而有初登場機會的馬丁尼茲手打席就擊出全壘打，這也是他在日職的第一發全壘打。小林誠司擊出安打後，山口俊犧牲觸擊失敗造成雙殺。
第一局
巨人首棒打者吉川尚輝選到保送，隨後代替陽岱鋼的重信慎之介馬上擊出安打上壘，一、二壘有跑者。不過麥基以及岡本和真與龜井善行，分別擊出兩個外野飛球以及二壘滾地出局，沒有辦法得分。
賽前報導
陽岱鋼昨日先發第六棒繳出五打數零安打的表現，今日巨人隊便將他的先發拔除，原本的中外野手的位置換上重信慎之介，並讓新洋將馬丁尼茲陣守二壘，期望能終止近期的連敗。
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中日
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守位
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棒次
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讀賣巨人
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守位
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大島 洋平
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CF
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1
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吉川尚輝
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SS
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京田 陽太
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SS
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2
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重信慎之介
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CF
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平田 良介
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RF
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3
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麥基
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3B
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巴倫汀
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1B
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4
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岡本和真
|
1B
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藤井 淳志
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LF
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5
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龜井善行
|
LF
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高橋 周平
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2B
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6
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長野久義
|
RF
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福田 永将
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3B
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7
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馬丁尼茲
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2B
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武山真吾
|
C
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8
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小林誠司
|
C
|
山井大介
|
P
|
9
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山口俊
|
P
|
山井大介
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先發
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山口俊