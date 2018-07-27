日職Live》馬丁尼茲初先發就開轟 巨人1：0中日龍

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 中日龍 0 0 0 0 0 0 0 0 巨人 0 1 0 0 0 1 4 0

第五局

雙方投手都讓打者三上三下，結束第五局。

第四局

巨人隊首棒打者龜井善行擊出中外野深遠飛球，遭到大島洋平超美技接殺出局，長野久義遭到三振，馬丁尼茲則是擊出內野小飛球出局。

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第三局

重信慎之介再度擊出安打，還是一支左外野方向的二壘安打，讓巨人一出局後攻上得點圈。洋砲麥基遭到三振出局。岡本和真擊出游擊滾地出局，三出局。

第二局

首棒長野久義出局，因永格曼受傷而有初登場機會的馬丁尼茲手打席就擊出全壘打，這也是他在日職的第一發全壘打。小林誠司擊出安打後，山口俊犧牲觸擊失敗造成雙殺。

第一局

巨人首棒打者吉川尚輝選到保送，隨後代替陽岱鋼的重信慎之介馬上擊出安打上壘，一、二壘有跑者。不過麥基以及岡本和真與龜井善行，分別擊出兩個外野飛球以及二壘滾地出局，沒有辦法得分。

賽前報導

陽岱鋼昨日先發第六棒繳出五打數零安打的表現，今日巨人隊便將他的先發拔除，原本的中外野手的位置換上重信慎之介，並讓新洋將馬丁尼茲陣守二壘，期望能終止近期的連敗。