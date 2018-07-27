中職Live》暴力猿打線發威 連敲4安逆轉超前統一

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球隊
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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統一
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1
|0
|1
|3
|0
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桃猿
|0
|3
|3
|5
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0
第二局
一出局後，陳重羽敲出安打上壘，莊駿凱敲出三壘滾地球，猿隊林智平臨危不亂，眼見陳重羽衝過二壘來不及剎車，直接遭觸殺在二三壘間。
統一先發羅里奇在2局下卻遇上亂流，連續被廖健富、郭嚴文、朱育賢敲出安打，先失1分，讓桃猿將比數追平，劉時豪也敲出安打，送回桃猿超前分，藍寅倫敲出中外野飛球遭接殺，不過獅隊中外野手莊駿凱回傳時卻發生失誤，讓桃猿再下一城，以3：1領先獅隊。
請繼續往下閱讀...
第一局
桃猿推出蘇俊羽掛帥先發，希望今天能挑戰本季首勝，不過面對獅隊開路先鋒陳傑憲卻先連投四顆壞球保送上壘，潘彥廷雖然僅擊出滾地球遭刺殺，卻成功推進跑者上二壘，兩出局後，潘武雄發揮老將價值敲出左外野安打，送回獅隊破蛋分，統一1：0領先。
桃猿開路先鋒藍寅倫一上場就敲出中外野飛球，統一外野手莊駿凱接殺未果落地形成安打，不過林智平敲出游擊滾地球卻形成雙殺，王柏融雖獲得四壞球保送，不過下棒陳俊秀未能建功。
兩隊先發打線：
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統一獅
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棒次
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Lamigo桃猿
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陳傑憲 SS
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1
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藍寅倫 RF
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潘彥廷 3B
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2
|林智平 3B
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吳桀睿 2B
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3
|王柏融 CF
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潘武雄 DH
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4
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陳俊秀 1B
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郭阜林 LF
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5
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廖健富 DH
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陳鏞基 1B
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6
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郭嚴文 2B
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鄭鎧文 RF
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7
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朱育賢 LF
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高志綱 C
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8
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劉時豪 C
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莊駿凱 CF
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9
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郭永維 SS
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羅里奇
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先發投手
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蘇俊羽
Lamigo桃猿王柏融。（記者陳志曲攝）
陳禹勳練投。（記者陳志曲攝）
郭永維。（記者陳志曲攝）