中職Live》暴力猿打線發威 連敲4安逆轉超前統一

2018/07/27 19:24

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

統一

1

 0 1 3 0

桃猿

 0 3 3 5

0

第二局

一出局後，陳重羽敲出安打上壘，莊駿凱敲出三壘滾地球，猿隊林智平臨危不亂，眼見陳重羽衝過二壘來不及剎車，直接遭觸殺在二三壘間。

統一先發羅里奇在2局下卻遇上亂流，連續被廖健富、郭嚴文、朱育賢敲出安打，先失1分，讓桃猿將比數追平，劉時豪也敲出安打，送回桃猿超前分，藍寅倫敲出中外野飛球遭接殺，不過獅隊中外野手莊駿凱回傳時卻發生失誤，讓桃猿再下一城，以3：1領先獅隊

第一局

桃猿推出蘇俊羽掛帥先發，希望今天能挑戰本季首勝，不過面對獅隊開路先鋒陳傑憲卻先連投四顆壞球保送上壘，潘彥廷雖然僅擊出滾地球遭刺殺，卻成功推進跑者上二壘，兩出局後，潘武雄發揮老將價值敲出左外野安打，送回獅隊破蛋分，統一1：0領先。

桃猿開路先鋒藍寅倫一上場就敲出中外野飛球，統一外野手莊駿凱接殺未果落地形成安打，不過林智平敲出游擊滾地球卻形成雙殺，王柏融雖獲得四壞球保送，不過下棒陳俊秀未能建功。

兩隊先發打線：

統一獅

棒次

Lamigo桃猿

陳傑憲  SS

1

藍寅倫    RF

潘彥廷  3B

2

 林智平  3B

吳桀睿  2B

3

 王柏融  CF

潘武雄  DH 

4

陳俊秀  1B

郭阜林  LF

5

廖健富    DH

陳鏞基  1B

6

郭嚴文  2B

鄭鎧文  RF 

7

朱育賢  LF

高志綱  C

8

劉時豪  C

莊駿凱  CF

9

郭永維  SS

羅里奇

先發投手

蘇俊羽

Lamigo桃猿王柏融。（記者陳志曲攝）

陳禹勳練投。（記者陳志曲攝）

郭永維。（記者陳志曲攝）

相關關鍵字： 中職 統一獅 Lamigo桃猿

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