中職Live》暴力猿打線發威 連敲4安逆轉超前統一

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 統一 1 0 1 3 0 桃猿 0 3 3 5 0

第二局

一出局後，陳重羽敲出安打上壘，莊駿凱敲出三壘滾地球，猿隊林智平臨危不亂，眼見陳重羽衝過二壘來不及剎車，直接遭觸殺在二三壘間。

統一先發羅里奇在2局下卻遇上亂流，連續被廖健富、郭嚴文、朱育賢敲出安打，先失1分，讓桃猿將比數追平，劉時豪也敲出安打，送回桃猿超前分，藍寅倫敲出中外野飛球遭接殺，不過獅隊中外野手莊駿凱回傳時卻發生失誤，讓桃猿再下一城，以3：1領先獅隊。

請繼續往下閱讀...

第一局

桃猿推出蘇俊羽掛帥先發，希望今天能挑戰本季首勝，不過面對獅隊開路先鋒陳傑憲卻先連投四顆壞球保送上壘，潘彥廷雖然僅擊出滾地球遭刺殺，卻成功推進跑者上二壘，兩出局後，潘武雄發揮老將價值敲出左外野安打，送回獅隊破蛋分，統一1：0領先。

桃猿開路先鋒藍寅倫一上場就敲出中外野飛球，統一外野手莊駿凱接殺未果落地形成安打，不過林智平敲出游擊滾地球卻形成雙殺，王柏融雖獲得四壞球保送，不過下棒陳俊秀未能建功。

兩隊先發打線：

統一獅 棒次 Lamigo桃猿 陳傑憲 SS 1 藍寅倫 RF 潘彥廷 3B 2 林智平 3B 吳桀睿 2B 3 王柏融 CF 潘武雄 DH 4 陳俊秀 1B 郭阜林 LF 5 廖健富 DH 陳鏞基 1B 6 郭嚴文 2B 鄭鎧文 RF 7 朱育賢 LF 高志綱 C 8 劉時豪 C 莊駿凱 CF 9 郭永維 SS 羅里奇 先發投手 蘇俊羽

Lamigo桃猿王柏融。（記者陳志曲攝）

陳禹勳練投。（記者陳志曲攝）

郭永維。（記者陳志曲攝）