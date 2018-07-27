中職Live》紐維拉一軍初登板 象0:0悍將

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 象 0 0 0 0 0 0 0 悍將 0 0 0 0 2 1

第四局

4上，陳偉漢滾地球刺殺，陳子豪選到四壞球保送，彭政閔2壘方向滾地球，游擊手接球後傳2壘再傳1壘形成雙殺。

4下，林益全安打，林哲瑄飛球接殺，陳品捷一壘方向滾地球安打，跑者攻佔2、3壘。于孟馗選到4壞球保送，

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第三局

3上，林明杰飛球接殺，林書逸三振，王威晨滾地球刺殺。

3下，方克偉飛球接殺，張正偉三振，胡金龍滾地球刺殺。

第二局

2上，彭政閔滾地球刺殺，周思齊游擊方向滾地球，游擊手接球失誤，讓跑者上2壘，詹子賢飛球接殺，隨後蘇緯達三振，留下2壘殘壘。

2下，林哲瑄、陳品捷飛球接殺，于孟馗安打，李宗賢三振，留下1壘殘壘。

象隊陳偉漢驚險接到界外球。（記者劉信德攝）

第一局

1上，王威晨三振，陳偉漢接殺、陳子豪刺殺。

1下，張正偉飛球接殺，胡金龍穿越安打，目前1壘有人，蔣智賢、林益全飛球接殺，3人出局，留下1壘殘壘。

悍將胡金龍擊出安打。（記者劉信德攝）

富邦悍將投手羅力。（記者劉信德攝）

中信兄弟新洋投紐維拉。（記者劉信德攝）

先發打序