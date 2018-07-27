中職Live》紐維拉一軍初登板 象0:0悍將

|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
R
|
H
|
E
|
象
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
悍將
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
0
|
2
|
1
第四局
4上，陳偉漢滾地球刺殺，陳子豪選到四壞球保送，彭政閔2壘方向滾地球，游擊手接球後傳2壘再傳1壘形成雙殺。
4下，林益全安打，林哲瑄飛球接殺，陳品捷一壘方向滾地球安打，跑者攻佔2、3壘。于孟馗選到4壞球保送，
請繼續往下閱讀...
第三局
3上，林明杰飛球接殺，林書逸三振，王威晨滾地球刺殺。
3下，方克偉飛球接殺，張正偉三振，胡金龍滾地球刺殺。
第二局
2上，彭政閔滾地球刺殺，周思齊游擊方向滾地球，游擊手接球失誤，讓跑者上2壘，詹子賢飛球接殺，隨後蘇緯達三振，留下2壘殘壘。
2下，林哲瑄、陳品捷飛球接殺，于孟馗安打，李宗賢三振，留下1壘殘壘。
象隊陳偉漢驚險接到界外球。（記者劉信德攝）
第一局
1上，王威晨三振，陳偉漢接殺、陳子豪刺殺。
1下，張正偉飛球接殺，胡金龍穿越安打，目前1壘有人，蔣智賢、林益全飛球接殺，3人出局，留下1壘殘壘。
悍將胡金龍擊出安打。（記者劉信德攝）
富邦悍將投手羅力。（記者劉信德攝）
中信兄弟新洋投紐維拉。（記者劉信德攝）
先發打序
|
象
|
棒次
|
悍將
|
王威晨 , 2B
|
1
|
張正偉 , RF
|
陳偉漢 , SS
|
2
|
胡金龍 , LF
|
陳子豪 , RF
|
3
|
蔣智賢 , DH
|
彭政閔 , 1B
|
4
|
林益全 , 1B
|
周思齊 , DH
|
5
|
林哲瑄 , CF
|
詹子賢 , LF
|
6
|
陳品捷 , 2B
|
蘇緯達 , 3B
|
7
|
于孟馗 , SS
|
林明杰 , C
|
8
|
李宗賢 , 3B
|
林書逸 , CF
|
9
|
方克偉 , C
|
紐維拉
|
先發投手
|
羅力