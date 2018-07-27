足球》2萬3千名球迷的愛力挺 厄齊爾現身友誼賽全場歡呼

2018/07/27 18:36

厄齊爾現身賽場，全場都為他歡呼。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕日前身陷歧視風波的英超兵工廠球星厄齊爾（Mesut Ozil），昨日現身在場邊觀看兵工廠以及馬德里競技的友誼賽，當鏡頭take到他時，現場發出一陣熱烈的歡呼聲，厄齊爾也很感謝所有兵工場球迷給他的愛。

厄齊爾現身在這場兵工廠與馬德里競技的友誼賽場上，全場球迷都給他熱烈的歡呼聲，為這位歷經風波的悲劇英雄喝采。厄齊爾也在推特上發文表示，「感謝新加坡的『槍迷』們在今晚給了我這麼多的愛。」不僅球迷支持他，兵工廠的新任總教練以及隊員同樣力挺厄齊爾。根據《punditarena》報導，這場友誼賽有2萬3000位兵工廠球迷。

厄齊爾是土耳其裔德國人，他因為在世界盃表現不佳，加上賽前與土耳其總統合照引起德國人極度不滿，許多德國人都為此指責他。厄齊爾在發表三篇聲明後宣布退出德國國家隊，並指控德國足協充滿「種族歧視」和「不尊重」。他在聲明中失望的指出：「在他們眼中，贏了，我就是德國人，輸了，我就是移民。」

德國足協主席格林德爾（Reinhard Grindel）針對厄齊爾的指控表示，不論是他與整個足協都沒有種族歧視。

厄齊爾。（資料照，美聯社）

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