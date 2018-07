足球》2萬3千名球迷的愛力挺 厄齊爾現身友誼賽全場歡呼

厄齊爾現身賽場,全場都為他歡呼。(資料照,路透)

〔體育中心/綜合報導〕日前身陷歧視風波的英超兵工廠球星厄齊爾(Mesut Ozil),昨日現身在場邊觀看兵工廠以及馬德里競技的友誼賽,當鏡頭take到他時,現場發出一陣熱烈的歡呼聲,厄齊爾也很感謝所有兵工場球迷給他的愛。

厄齊爾現身在這場兵工廠與馬德里競技的友誼賽場上,全場球迷都給他熱烈的歡呼聲,為這位歷經風波的悲劇英雄喝采。厄齊爾也在推特上發文表示,「感謝新加坡的『槍迷』們在今晚給了我這麼多的愛。」不僅球迷支持他,兵工廠的新任總教練以及隊員同樣力挺厄齊爾。根據《punditarena》報導,這場友誼賽有2萬3000位兵工廠球迷。

Thanks to the Gunners in Singapore for showing so much love tonight#M1Ö #COYG #YaGunnersYa @Arsenal pic.twitter.com/xYnQhIr6R1