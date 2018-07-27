中職》馬丁尼茲周末練投 傷勢未癒就換知念廣彌

馬丁尼茲。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕統一獅洋投馬丁尼茲前役對富邦悍將不慎拉傷鼠蹊部，獅隊總教練「蔗總」黃甘霖表示，本周六或日馬丁尼茲會進牛棚練投，若傷勢無法好轉就會換洋投，拉上二軍待命的知念廣彌。

28歲的左投知念廣彌，春訓來台接受獅隊測試，3月中旬正式加盟，沒打過日本職棒的他，將中華職棒視為選手生涯最後一站，今年抱著破釜沉舟的決心來台，本季在二軍出賽16場，其中15場先發，投了75.2局僅15次四壞保送，戰績5勝1敗、防禦率2.85、每局被上壘率1.06，帳面成績不俗。

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知念廣彌。（資料照，記者黃志源攝）

蔗總說，「當初找知念來就是當作第4號洋投，同時也希望培訓他，如果最後831洋將大限前沒有換馬丁尼茲，明年還是會找知念來，我覺得洋將也要栽培，有時候選手適應環境比技術重要，有些洋將在國外表現很好，來台卻沒成績，就是不是應環境。」

蔗總對於知念評價很高，他認為，知念來到這裡已經沒有退路了，熱愛棒球和用心程度超越其他洋將，和一般洋將真的很不一樣，如果有機會到一軍投球，成績不會差到哪裡去。

蔗總指出，如果週末馬丁尼茲確定被換掉，將知念升上一軍，那麼，球團就會緊急再找新洋投，目前也有鎖定人選，在831洋將大限決定留誰；相反地，如果馬丁尼茲續留，知念依然待在二軍，這樣就不會再找新洋投了。