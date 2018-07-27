瓊斯盃》台灣白遭震撼教育 慘敗日本50分

台灣白隊吳宜庭與日本球員在地板爭球。（記者張嘉明攝）

〔記者廖聿偉／新莊報導〕一勝難求的台灣白今出戰本屆冠軍大熱門日本隊，日軍以超過五成的命中率，投進12顆三分球，並抓下52個籃板球，反觀台灣白三分球11投僅3中，僅搶下24個籃板球，攻守都不如對手，最終59：109不敵日本，吞下三連敗。

日隊內、外夾攻，台灣白顧此失彼，開賽就被壓著打，上半場就落後達25分，易籃再戰，白隊打出精彩的一節，吳侑萱攻下7分、吳宜庭也進帳5分，單節攻下23分，可惜防守仍擋不住日隊，分數逐漸被拉開。

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末節，台灣白隊氣力放盡，日本強勢攻下32分，反觀台灣白只進帳13分，最終以50分之差吞敗，下一戰將碰上紐西蘭。

白隊教練錢薇娟表示，「前一戰碰上台灣藍攻下52分，此戰遭遇更強大的日本隊，整場受制於壓迫防守，仍拿下59分，代表球員進攻有進步，但防守還是漏洞百出，每節都讓對手攻破23分，是必須盡快修正之處。」

台灣白隊林仙芳上籃。（記者張嘉明攝）

台灣白隊吳宜庭跳投。（記者張嘉明攝）

台灣白隊林蝶搶籃板。（記者張嘉明攝）

台灣白隊劉希曄。（記者張嘉明攝）

台灣白隊劉希曄上籃。（記者張嘉明攝）

台灣白隊吳侑萱跳投。（記者張嘉明攝）