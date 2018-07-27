中職》古林睿煬簽約金 可望躍居歷年投手第二高

來自平鎮高中的投手古林睿煬，簽約金 可望躍居歷年投手第二高。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕今年中職選秀統一獅首輪指名投手古林睿煬，合約內容備受關注，古林所屬經紀公司代表林世民表示，目前正與球團談約，領隊（蘇泰安）也說過，會以陳重羽合約做為參考依據；也就是說，古林睿煬很可能成為中職史上簽約金第二高投手，僅次於蔡仲南的600萬。

去年選秀獅隊簽下首輪指名捕手陳重羽，簽約金540萬、附帶激勵獎金140萬，歷年中職投手最高簽約金，為2002年興農牛選秀狀元蔡仲南的600萬，其次是林子崴的530萬，陳琥520萬排名第三，陳韻文505萬、曾翊誠500萬分居第四、五名，前五名統一獅就佔了三人。

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據悉，古林睿煬簽約金至少應不低於陳重羽的540萬，但打破廖健富555萬高中球員最高簽約金紀錄的機會並不高，若加上激勵獎金，古林合約最高總值上看700萬。

換句話說，歷年中職簽約金500萬以上的投手僅6人，獅隊現役一口氣就擁有3人，其中陳韻文和古林睿煬是高中應屆畢業，林子崴在文化大學讀一年然後出來挑戰職棒。

頂著高額簽約金光環進職棒，林子崴坦言，剛進來確實壓力很大，也想要趕快投出成績，且這幾年多次因傷休養，一路走來並不順遂，但這些失敗歷程對他而言是很好的學習機會，不是壞事。

林子崴說，和二軍投手教練林岳平討論過後，投球姿勢經過微調，動作更協調，也改善重心提早前衝的毛病，手臂負擔變小了，整體投球狀況甚至比青棒時期更好，現在不會再去想簽約金的事了。

★歷年中職投手簽約金排行榜

球員 所屬球隊 簽約金 備註 蔡仲南 興農牛 600萬 林子崴 統一獅 530萬 陳琥 中信兄弟 520萬 高中應屆畢業 陳韻文 統一獅 505萬 高中應屆畢業 曾翊誠 統一獅 500萬 古林睿煬 統一獅 *500萬以上 高中應屆畢業

*古林睿煬合約尚未談妥。

來自平鎮高中的投手古林睿煬獲選2018中職季中選秀會榜眼。（資料照，記者廖耀東攝）

林子崴。（記者陳志曲攝）