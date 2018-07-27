瓊斯盃》關鍵時刻沒能把握 台灣藍5分惜敗紐西蘭

台灣藍隊包喜樂（左）與紐西蘭隊卡拉妮（右）。（記者張嘉明攝）

〔記者蔡厚瑄／綜合報導〕第40屆瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組賽事，藍隊今對上紐西蘭長人軍團，雖然展現出拚勁，但關鍵時刻卻沒能把握追分機會，林育庭、黃英利合拿25分，終場以62：67不敵紐西蘭，吞下第二敗。

台灣藍隊此役由包喜樂、WCBA女將彭詩晴領銜，開局雖然靠著196公分混血中鋒包喜樂的身高優勢，成功死守禁區，不過卻被紐西蘭飆進4顆三分球，首節先以3分落後。

請繼續往下閱讀...

次節開始，台灣藍隊命中率下滑，一度遭紐西蘭將比分拉開到雙位數之差，不過節末吳盈潔和黃英利挺身而出，連續飆出3顆三分球，讓兩隊僅剩下2分之差。

沒想到下半場開賽，台灣藍隊在林育庭中距出手命中後陷入得分荒，紐西蘭也沒放過機會，在6分鐘內打出一波16：3的攻勢，再度甩開台灣籃，所幸黃品蓁逮到機會連拿5分，才沒讓比數再被拉開；比賽最末節雖然比分被越拉越多，但台灣藍還是沒有放棄，不過拚到最後一刻仍以62：69不敵紐西蘭吞敗。

面對紐西蘭長人軍，台灣藍隊雖然在籃板數上僅輸了6個，不過今天2分球命中率不佳只有28.3%，遠不敵紐西蘭的40.8%，全隊僅有林育庭一人得分上雙攻下最高16分，黃英利9分次之，中鋒包喜樂拿下出7分、8籃板。

紐西蘭兩人得分上雙，其中史黛拉一人就獨拿28分，砍下全場最高，艾許蕾則挹注13分。

台灣藍隊林育庭。（記者張嘉明攝）

台灣藍隊黃品蓁（左）發動快攻，遭到紐西蘭隊卡拉妮（右）從後抄截。（記者張嘉明攝）

台灣藍隊鄭伊秀（中），遭到紐西蘭隊卡拉妮（右）貼身防守。（記者張嘉明攝）

台灣藍隊黃品蓁跳投上籃。（記者張嘉明攝）

台灣藍隊包喜樂爭奪籃板球。（記者張嘉明攝）

台灣藍隊黃品蓁遭紐西蘭隊阻擋。（記者張嘉明攝）

台灣藍隊包喜樂。（記者張嘉明攝）