中職》前6局無安打 羅力：只想趕快製造出局數

富邦先發投手羅力繼6月19日後重回一軍投手丘。（記者劉信德攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕繼6月19日後重回一軍投手丘，羅力終於擺脫背傷帶來的身心煎熬，以7局僅挨2安、飆6K、0失分的優質先發，率隊1：0中斷6連敗，悍將也中止對戰中信兄弟5連敗。

羅力和兄弟從二軍拉上來的洋投紐維拉，今晚形成投手戰，羅力前6局只讓對手靠失誤和保送上壘2次，直到7局上一開局，遭陳偉漢觸擊跑出內野安打，陳子豪再敲安，才讓無安打內容破功。

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「我有意識到前6局無安打，但比數這麼接近，實在無法把重點擺在那。」羅力說，只想趕快製造出局數，這是每局上場最專注的事，「也沒想過對方會偷點，但只差1分，他們當然想盡辦法上壘，很高興最後安全下莊。」

羅力原先希望能投75至80球，最後只用71球，交給郭泓志、倪福德各把關1局也沒掉分，聯手守勝。總教練葉君璋表示，羅力才剛復出，用70球左右差不多，他自己也覺得無法像前幾局控制得那麼好，因而讓他退場，即使無安打沒被破壞也一樣。

羅力說，感謝葉總留意到他久未出賽，先休息，「其實賽前沒設定要投多少球，但換投時機是對的，畢竟球季還長。」羅力表示，受傷期間身心都很煎熬，能回來非常興奮，「希望可以帶給球隊一些興奮感，跟大家一起贏球。」

羅力本季第6勝和單場MVP一起入袋，且連續12局無失分，葉總盛讚他的投球品質，和捕手方克偉都給了很大安定感，「大家都表現很好，每個環節都有做到。」

取代賽格威的紐維拉，今晚一軍初登板也繳出7局失1分（0責失）好投，但打線不給力，吞下首敗。