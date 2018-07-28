不願正名失參賽權益 亞運國手劉威廷：寧以「中華台北」出賽！

男子跆拳道台灣選手劉威廷（右）。（資料照，記者王藝菘攝）

〔體育中心／綜合報導〕台中市東亞青運會主辦權遭到拔除，不少運動員都跳出來發聲，捍衛自身參賽權益，跆拳道亞運國手劉威廷昨天也在臉書發文，他不希望因為正名活動犧牲球員的權益，「比起正名卻冒著不能比賽的風險，我寧願維持現狀，以中華隊、中華台北、Chinese Taipei之名在國際舞台上拚搏」。

台灣羽球一哥周天成率先發聲，錄製影片希望體育圈團結，許多田徑好手包含楊俊瀚、鄭兆村、向俊賢等人也拍片，希望大家支持及維護運動員參賽權益，跆拳道國手劉威廷昨晚也在臉書發文提到自己的看法，特別是當大家都糾結是否應該正名參賽的部份，劉威廷以洛桑協議簽訂一事，舉出了國際體壇的現實面。

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「有人說，我們不敢大聲說自己是台灣，我們運動員都是小孬孬，你要這麼說也行，但站在我的立場，我寧願以中華台北出賽也不要沒有舞台。」劉威廷認為，他跆拳道練了14年，歷經各種辛苦，每個運動員都是如此，為的就是拚一面獎牌，他說：「就算擁有實力也無法到這些舞台比賽，那我到底是練辛酸的還是什麼？」劉威廷表示，除非現在我國可以任何名稱加入聯合國或是國際紅十字會，否則他並不支持連署正名。

劉威廷接著提到，現在除了體育圈之外，中華民國在許多國際組織中都是以「中華台北」之名加入，「因此如果大家能夠理解『現役』運動員的立場，也希望大家不要隨波逐流，先搞清楚國際現況和現實面。」

劉威廷強調，比起冒著不能比賽的風險，他寧願維持現狀，繼續在場上拚博，並引用資深媒體前輩的話，「我們當然不喜歡Chinese Taipei，但是我們的運動員需要舞台。」