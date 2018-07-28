MLB》回應同區死敵道奇！響尾蛇也交易得到內野強打

雙城隊內野手艾斯科巴即將加入響尾蛇隊。（資料照，USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕根據美國《雅虎體育》記者帕森（Jeff Passan）透露，響尾蛇將送出外野手馬西爾（Gabriel Maciel），右投杜朗（Jhoan Duran）和右外野手Ernie De La Trinidad等三名新秀，來換取雙城隊主力內野手艾斯科巴（Eduardo Escobar）。

今年29歲的艾斯科巴季末即將成為自由球員。今年出賽91場有2成74的打擊率，轟出15支全壘打，還擊出全大聯盟最多的34支二壘安打，攻擊指數（OPS）0.852是生涯新高。

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目前響尾蛇隊在國聯西區落後龍頭道奇隊1.5場勝差。自休賽季以來他們持續地尋求升級內野位置，可惜最後反而是同區對手道奇隊交易到響尾蛇最想要的目標馬查多（Manny Machado）。艾斯科巴的加盟，可為響尾蛇隊火力略為貧弱內野的增添火力。



雙城隊雖然在上個休賽季積極補強，無奈成效不彰，如今想打進季後賽的機會已經相當渺茫。在出清艾斯科巴後，雙城隊也有可能交易掉季末即成自由球員的明星二壘手多齊爾（Brian Dozier），目前傳出釀酒人是有可能的交易對象。