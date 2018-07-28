羽球》世錦賽開打在即 日本隊總教練：戴資穎是絕對女王

戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔體育中心／綜合報導〕羽球世錦賽於30日開打在即，各國好手紛紛抵達中國南京備戰，而日本隊教練朴柱奉，臨行前接受日媒採訪，針對日本隊在世錦賽的展望表示，由於我國女單好手戴資穎是「絕對女王」，所以日本名將奧原希望或山口茜若要奪冠，「就要看她們的意念有多強了。」

南韓籍的朴柱奉自2004年接任日本羽球隊教練以來，花14年時間改革，將日本羽球隊的戰績帶向近年的高峰，他接受《日本經濟新聞》訪問，提到一開始日本隊為了「取得奧運資格」這個最大目標，不停參加小比賽累積積分，但他上任後，要求選手多參加世界頂級選手雲集的比賽、好認清自己實力。

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他表示，以前日本國家隊一年只集訓三、四次，企業隊也只知道自家選手的情況，但現在統一由國家隊指導，一年有250天的活動期。

對於日本隊在世錦賽的奪牌展望，朴柱奉提到近況正炙的日本男單一哥桃田賢斗，僅認為他「有奪冠機會」。男雙則是有奪牌的可能。

世界女雙排行前10位中，日本組合強佔4席，朴柱奉認為女雙奪金機會頗高。至於女單方面，因為有個台灣的絕對女王戴資穎當對手，就要看山口茜與目標連霸的奧原希望的意志有多強了。