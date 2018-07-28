NBA》開價沒比中國球隊高 熱火總裁：只能多給魏德時間了...

熱火招牌球星魏德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕魏德（Dwyane Wade）今夏成為自由球員，隨即傳出中國CBA球隊對他招手，端出3年2500萬美元的價碼，熱火當然也希望能成功留人，但熱火能給的金錢條件不比中國球隊優渥，熱火總裁萊利（Pat Riley）表示，現在他們只能多給魏德一點時間耐心，等待答覆。

熱火受限於薪資上限，最多僅能給出聯盟平均薪資，也就是一年530萬美元的中產特例，而另一種是240萬美元的老將合約，相較於中國浙江金牛隊開出3年2500萬美元合約，金錢誘惑力的確明顯不足。

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萊利先前表示，今夏他不斷和魏德的經紀人洛斯（Leon Rose）見面會談，試圖能夠挽留球隊的招牌球星，但雙方多次討論未果，他在今天透露，接下來會和合作夥伴艾瑞森（Micky Arison）一同討論魏德的去留問題。

除了中國球隊提出具誘惑力合約外，熱火續留魏德還有另一個潛在問題，那就是魏德還未確定下季是否繼續征戰，對此萊利持樂觀態度，「我會再多給他一些時間，讓他考慮最佳方案。」

魏德休賽季除了宣傳行程之外，也持續訓練保持最佳體態，他和好朋友詹姆斯（LeBron James）往年都會在暑假碰頭一同練球，今年也不例外，兩人近日在拉斯維加斯一同練球之外，魏德還找詹姆斯一起看兒子的籃球比賽。