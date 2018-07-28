MLB》主砲「法官」受傷 洋基緊急從自由市場找人！

賈吉昨天因觸身球，造成右手腕骨折。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基昨天在比賽中折損當家主砲賈吉（Aaron Judge），他預計將缺陣三週，加上主戰捕手桑契斯（Gary Sanchez）八月底前無法歸隊，在目前落後美東龍頭紅襪5場勝差的緊要關頭，格外令人擔憂，不過洋基總教練布恩（Aaron Boone）今受訪仍是信心十足。

今日洋基皇家之戰因雨延賽，改到明天進行雙重賽，死對頭紅襪則是靠再見轟拿下勝利。談到賈吉傷勢，洋基總教練布恩表示：「賈吉當然是聯盟中最好的球員之一，但我們還是可以在他不在時打得很出色，等他歸隊有好表現，對我們來說就是額外的紅利。」

請繼續往下閱讀...

至於洋基總管凱許曼（Brian Cashman）則表示，因應賈吉受傷，他最近還是會到自由市場上看看有什麼選項。《紐約郵報》作家Joel Sherman預測，比起爭取哈波（Bryce Harper），洋基傾向從自由市場招來較低檔次的右打球員，像是包提斯塔（Jose Bautista），並在賈吉回歸之後讓該球員成為板凳。

昨天第一局就被觸身球砸傷右手腕的賈吉說：「我想和夥伴們一起奮鬥、打滿162場或是更多的比賽，但這也是沒辦法控制的事，只能正面看待。」他說，「我本來以為傷勢會更嚴重，缺陣三週的結果對我來說已經不錯了。」

洋基從小聯盟升上內外野都能守的工具人魏德（Tyler Wade），補上賈吉的空缺。