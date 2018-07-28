MiLB》網友被嚇壞！他飆超猛102英哩火球打破查普曼紀錄 （影音）

紅人潛力新秀格林尼。（資料照，法新社）



〔體育中心／綜合報導〕紅人去年選秀首輪第二順位選進的格林尼（Hunter Greene），本屆未來之星明星賽狂飆速球驚艷全場，他昨在小聯盟出賽送出一顆102英哩（164.15公里）的火球，還一舉打破「火球男」查普曼（Aroldis Chapman）在該球場所創下的紀錄！

格林尼在未來之星明星賽投出19顆飆破100英哩（160.9公里）的速球，讓對手直呼「根本不是人類」，昨他主場面對教士1A球隊因肚子不舒服提前退場，總計先發2局沒被敲安無失分，送出4次三振另有1次四壞，其中有一顆102英哩的速球，改寫Fifth Third球場的最速紀錄。

請繼續往下閱讀...

根據資料顯示，過去Fifth Third球場的單場最速球紀錄是由洋基終結者查普曼和紅人1A投手Aneurys Zabala所創，查普曼在2014年於此球場投復健賽時曾投出101英哩（162.54公里）的速球。

格林尼無極限的飆速火球影片隨即引起熱議，網友紛紛直呼不可思議，「捕手是如何接補這球的？」、「太變態了！」、「期待這位未來的王牌」、「這小夥子真的太可怕了」、「這速球尾勁...」