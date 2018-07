MiLB》網友被嚇壞！他飆超猛102英哩火球打破查普曼紀錄 （影音）

紅人潛力新秀格林尼。(資料照,法新社)



〔體育中心/綜合報導〕紅人去年選秀首輪第二順位選進的格林尼(Hunter Greene),本屆未來之星明星賽狂飆速球驚艷全場,他昨在小聯盟出賽送出一顆102英哩(164.15公里)的火球,還一舉打破「火球男」查普曼(Aroldis Chapman)在該球場所創下的紀錄!

格林尼在未來之星明星賽投出19顆飆破100英哩(160.9公里)的速球,讓對手直呼「根本不是人類」,昨他主場面對教士1A球隊因肚子不舒服提前退場,總計先發2局沒被敲安無失分,送出4次三振另有1次四壞,其中有一顆102英哩的速球,改寫Fifth Third球場的最速紀錄。

根據資料顯示,過去Fifth Third球場的單場最速球紀錄是由洋基終結者查普曼和紅人1A投手Aneurys Zabala所創,查普曼在2014年於此球場投復健賽時曾投出101英哩(162.54公里)的速球。

格林尼無極限的飆速火球影片隨即引起熱議,網友紛紛直呼不可思議,「捕手是如何接補這球的?」、「太變態了!」、「期待這位未來的王牌」、「這小夥子真的太可怕了」、「這速球尾勁...」

