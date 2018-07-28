MLB》本季最速200K！ 塞爾再次刷新美聯紀錄

紅襪隊王牌塞爾在主場迎戰雙城隊。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天紅襪隊的王牌明星投手塞爾在比賽一開始就火力全開，接連送出三次三振，成為了本季大聯盟第一位率先送出200次三振的選手。紅襪最後在延長賽10局下靠著貝茲（Mookie Betts）再見轟，以4：3贏球。

塞爾在首先是三振掉雙城的第一棒打者波蘭柯（Gregory Polanco）和第三棒的明星二壘手多齊爾（Brian Dozier），再用一顆時速99.4英里的快速球讓賈佛（Mitch Garver）揮棒落空。這次三振也讓他達成連續6個球季都有200次三振的紀錄。

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而塞爾同時也刷新了美國聯盟最快達成200次三振的紀錄，今年僅僅花了136局。而先前的紀錄保持人同時也是塞爾自己，去年是以141.1局完成三振200名打者的成就。

近況火熱的塞爾在本場比賽之前的五場先發中投了33局僅失一分，本場也是無失分的表現。塞爾在今天毫不留情地料理雙城隊打者，整場主投6局就送出多達10次三振，沒有失掉任何分數。

無奈塞爾雖在比賽前半好投封鎖雙城隊，守護神金布瑞（Craig Kimbrel）卻在九局上接連投出保送和被羅沙里歐（Eddie Rosario）擊出逆轉比分的二壘安打，塞爾也因此無緣拿下賽季的第12勝。不過雙城隊終結者羅德尼（Fernando Rodney）也在下個半局被德弗斯（Rafael Devers）擊出追平比數的陽春彈還以顏色。

10局下，首名打者貝茲敲出左外野再見陽春砲，率球隊贏球。