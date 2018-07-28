MLB》克蕭秀「二刀流」！敲安還選到3保送創59年來紀錄（影音）

克蕭在4局上敲安帶有2分打點。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）今天先發對國家聯盟東區龍頭勇士，投7.2局飆8次三振僅失1分，打擊上更有著「選球眼」，單場1安2打點、選到3次保送，創下59年來有如此神奇的表現，終場道奇以4：1獲勝。

克蕭首打席獲保送，4局上第二打席敲帶有2分打點的安打，之後兩個打席都獲得保送。總計他4次打席僅1個打數，有1安2打點、獲得3次保送；此外，克蕭今投7.2局被敲6安僅失1分，送出8次三振，防禦率降至2.52。

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根據ESPN顯示，上一次有投手4次上壘是2010年的李克（Mike Leake），而克蕭今天有著1安3保送的表現，創下自1959年名人堂福特（Whitey Ford）以來的第一人。

克蕭投球退場後，由終結者簡森（Kenley Jansen）接手，他後援1.1局送出2次三振，關門成功。克蕭拿到本季第4勝，簡森則是拿到第30次救援點。

另外，道奇打線除了克蕭外，維杜戈（Alex Verdugo）有一發陽春砲，葛朗多（Yasmani Grandal）則有兩分砲。

（影片來源：大聯盟官網）

克蕭。（今日美國）