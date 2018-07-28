MLB》不是笑話！野手客串投球成趨勢 總教練說分明

白襪野手戴維森登板投球。（美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今年出現一個特別的現象，越來越多的「野手」登板投球，今天白襪和光芒在大比分落後的情況下，又再度派出「野手」接手投球任務。

在今天比賽以前，出現42次非投手的野手球員（Position Players）登板投球，已經刷新大聯盟的歷史新頁，今天又多了2次將紀錄推高。

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《華爾街日報》近日為此現象專文報導，詢問了多名教練對於野手客串投球的想法，費城人教練卡普勒（Pete Gabe Kapler）說：「過去在大比分落後時派野手上場，這樣的畫面讓人尷尬，但我不在乎。」教士教頭格林（Andy Green）認為，會派野手上場其實是為了保護牛棚，「我們相當看重投手的戰力，你得找方法保護他們。」

其實過去教練都很猶豫派野手上場投球，最大原因之一是怕野手會因此受傷，遊騎兵外野手Jose Canseco就曾因為登板投球手肘動刀，格林在換野手投球還會特別囑咐，「不要丟得太用力！」

另一個原因就在於，大家會覺得野手投球就是個「笑話」、「不尊重比賽」，對此卡普勒嚴正澄清，正是因為看重比賽才會這樣做，「比賽並非只有一場，而是是整個賽季，我是以長遠的角度來看，這是超過6個月的戰爭，並非只是一場9局比賽。」

考慮整季的漫長賽程，以及保留衝擊季後賽的動能，現在越來越多教練派野手上場，過去道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）並不傾向這麼做，但他在先前在與費城人的比賽，延長16局派上超級工具人赫南德茲（Enrique Hernandez）投球，沒想到卻直接被轟再見轟結束比賽。

今天白襪在2：10落後之際換上野手戴維森（Matt Davidson），總計1局沒被敲安無失分，終場球隊以5：10落敗，而光芒在前7局打完被打爆的情況下換上高梅茲（Carlos Gomez）投球，沒想到只解決1人，送出4次四壞失3分，終場光芒以5：15不敵金鶯。