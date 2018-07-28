MLB》農場人才輩出 洋基四名球員入選百大新秀

今年入選未來之星明星賽的左投薛菲爾德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日前大聯盟官網慣例的在季中更新了百大新秀名單，洋基隊一共有4名年輕球員入選。分別是排名第28的左投手薛菲爾德（Justus Sheffield）、第47名的外野手佛羅里歐（Estevan Florial）、第77名的右投手羅艾西加（Jonathan Loaisiga）和第79名的右投手阿布瑞尤（Albert Abreu）。

在這串名字中排名最前面的薛菲爾德是在數年前的米勒（Adrew Miller）交易案中與佛雷瑟（Clint Frazier）一同被從印地安人送來，今年在3A表現出色，出賽12場自責分率僅2.44。左投的薛菲爾德擁有相當好的球速，最快可達97英里；滑球的評價也相當不錯，變速球則略遜於前兩個球種，被認為有成長為三號先發投手的潛力。大聯盟官網把他列為左投新秀中的第三名。

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佛羅里歐則是力量、速度、臂力都相當有潛力的20歲外野手，不過有著三振偏多的問題。目前才在小聯盟爬到高階1A，想要在洋基球場看到他還要一段時日。

被認為有成為五拍子球員淺力的佛羅里歐。（資料照，美聯社）

羅艾西加趁著6月田中將大進入傷兵名單之際被升上大聯盟，也完成了他的初登板。雖然身材瘦小但有驚人的三振能力，配有一顆能上看98英里的速球與高轉速的曲球作為武器。今年在大聯盟先發4場拿下2勝，18局的投球中送出了21次三振，自責分率僅3.00。目前待在傷兵名單中。

已經在大聯盟出賽過的羅艾西加。（資料照，美聯社）

阿布瑞尤則是被太空人當作交易得到捕手麥肯（Brian McCann）的籌碼。球探認為當阿布瑞尤狀況好的時候三種球路都有高於平均的水準，不過控球並不是很穩定，今年在高階1A每九局會投出4.28次保送。

消息指出洋基隊並不願將頭兩號新秀薛菲爾與佛羅里歐當作籌碼以換取即戰力來補強陣容。在托瑞斯（Gleyber Torres）和安杜哈爾（Miguel Andujar）兩人都已站穩大聯盟後，洋基仍有多名潛力新秀著實令人稱羨。