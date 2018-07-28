MLB》戰績直追小熊！釀酒人交易換來皇家明星三壘手

摩斯塔卡司將加入釀酒人隊。（資料照， USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網報導，釀酒人隊與皇家隊達成交易協定。釀酒人將把外野手菲力普斯（Brett Phillips）和後援投手羅培茲（Jorge Lopez）送往皇家隊，換得兩屆明星三壘手摩斯塔卡司（Mike Moustakas）。

摩斯塔卡司到被交易前生涯全都在皇家隊度過，去年擊出生涯新高的38支全壘打，但是未在自由市場上獲得理想的合約報價，於是回頭與皇家隊簽下一年650萬美金附帶獎金的合約。今年表現就未如去年優秀，不過還是有不差的全壘打產量，今年打出20轟在全大聯盟三壘手中排名第6。

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重建有成的釀酒人隊這季在國聯外卡競爭行列中居於榜首，分區內也只落後第一名的小熊隊1.5場勝差，有相當高的機會能打進季後賽。釀酒人一直有傳出風聲要進行交易來補強球隊陣容，自季中開始就一直在尋求內野位置的升級，包括前金鶯球員馬查多（Manny Machado）、雙城隊多齊爾（Brian Dozier）都曾在他們的雷達上。由於釀酒人隊在二游兩個位置上進攻產能薄弱，預計他們會讓摩斯塔卡司成為先發三壘手，而原先三壘手蕭（Travis Shaw）則移防至二壘。

菲力普斯曾是釀酒人隊排名第七的潛力新秀，但在去年冬天球隊迎來外野手肯恩（Lorenzo Cain）以及耶利奇（Christian Yelich）後，菲力普斯的出賽空間也隨之減少，如今則變成釀酒人隊補強的籌碼。

