裙擺搖搖公益籃球賽 3國手現身好吸睛

籃球國手呂政儒（右起）、李愷諺、蘇奕晉現身裙擺搖搖籃球公益賽。（記者黃淑莉攝）

［記者黃淑莉／雲林報導］2018雲林上揚裙擺搖搖公益籃球賽今天在土庫國中舉行，吸引上百位熱愛籃球的女孩參加，中華隊3位國手蘇奕晉、呂政儒及李愷諺現身會場，並與立委張麗善、虎尾鎮代會主席丁學忠等人進行一場公益比賽，打球健身又做公益。

為推廣籃球運動，雲林縣籃球發展協會結合熱心企業舉辦裙擺搖搖公益籃球賽，參賽選手有國小、國中及高中女孩展現平日訓練成果，彼此切磋球技、以球會友。

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張麗善今天換上球裝上場打球，她指出，今天是籃球結合公益的活動，大家不計較輸贏，而是一起幫助弱勢孩童，只要投進一球主辦單位即捐款給雲林縣一心育幼院、信義育幼院及雲林家扶中心。

中華籃球隊選手呂政儒、蘇奕晉及李愷諺也到場為參賽選手加油，並與現場貴賓進行開幕公益賽，這場比賽進一球捐1000元，家扶中心學童定點投籃進一球捐500，最後三位國手加碼中線投籃，共計3萬6000元。

裙擺搖規籃球公益賽今天在土庫國中舉行。（記者黃淑莉攝）

裙擺搖規籃球公益賽今天在土庫國中舉行，與會貴賓及國手進行開幕表演賽。（記者黃淑莉攝）

裙擺搖規籃球公益賽今天在土庫國中舉行。（記者黃淑莉攝）