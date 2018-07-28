中職Live》張正偉首局敲三壘安打 兄弟 0：2 悍將

2018/07/28 17:56

 

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兄弟

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0

0

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悍將

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2

3

第五局

第四局

第三局

第二局

二局下，陳品捷擊出內野平飛球出局，下一棒申皓瑋敲出三壘方向滾地球，被蘇緯達美技沒收，隨後李宗賢三振出局。

二局上，彭政閔保送上壘，張志豪遭到三振、詹子賢本壘後方飛球出局，隨後周思齊敲出一壘安打，但黃鈞聲右外野飛球出局。

富邦張正偉一局下率先攻得第一分。（記者廖振輝攝）

第一局

一局下，張正偉率先敲出三壘安打，下一棒胡金龍靠著野手選擇上壘，三壘跑者回到本壘得分。隨後林益全擊出雙殺打，二出局後蔣智賢擊出右外野深遠二壘安打，下一棒林哲瑄再補上一分打點二壘安打，悍將2：0領先兄弟。

一局上，一出局後張志強擊出中間方向安打，但陳子豪敲出雙殺打。

中新兄弟先發投手艾迪頓。（記者廖振輝攝）

富邦先發投手布魯斯。（記者廖振輝攝）

先發打序

中信兄弟

棒次

富邦悍將

王威晨  2B

1

張正偉  RF

張志強  SS

2

胡金龍  DH

陳子豪  RF

3

林益全  1B

彭政閔  1B

4

蔣智賢  3B

張志豪  CF

5

林哲瑄  CF

詹子賢  LF

6

陳品捷  2B

周思齊  DH

7

申皓瑋  LF

黃鈞聲  C

8

李宗賢  SS

蘇緯達  3B

9

方克偉  C

艾迪頓

先發投手

布魯斯
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