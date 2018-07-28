中職Live》張正偉首局敲三壘安打 兄弟 0：2 悍將

|
|
1
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2
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3
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4
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5
|
6
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7
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8
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9
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R
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H
|
E
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兄弟
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0
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0
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0
|
2
|
0
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悍將
|
2
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0
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2
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3
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0
第五局
第四局
第三局
第二局
二局下，陳品捷擊出內野平飛球出局，下一棒申皓瑋敲出三壘方向滾地球，被蘇緯達美技沒收，隨後李宗賢三振出局。
二局上，彭政閔保送上壘，張志豪遭到三振、詹子賢本壘後方飛球出局，隨後周思齊敲出一壘安打，但黃鈞聲右外野飛球出局。
請繼續往下閱讀...
富邦張正偉一局下率先攻得第一分。（記者廖振輝攝）
第一局
一局下，張正偉率先敲出三壘安打，下一棒胡金龍靠著野手選擇上壘，三壘跑者回到本壘得分。隨後林益全擊出雙殺打，二出局後蔣智賢擊出右外野深遠二壘安打，下一棒林哲瑄再補上一分打點二壘安打，悍將2：0領先兄弟。
一局上，一出局後張志強擊出中間方向安打，但陳子豪敲出雙殺打。
中新兄弟先發投手艾迪頓。（記者廖振輝攝）
富邦先發投手布魯斯。（記者廖振輝攝）
先發打序
|
中信兄弟
|
棒次
|
富邦悍將
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王威晨 2B
|
1
|
張正偉 RF
|
張志強 SS
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2
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胡金龍 DH
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陳子豪 RF
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3
|
林益全 1B
|
彭政閔 1B
|
4
|
蔣智賢 3B
|
張志豪 CF
|
5
|
林哲瑄 CF
|
詹子賢 LF
|
6
|
陳品捷 2B
|
周思齊 DH
|
7
|
申皓瑋 LF
|
黃鈞聲 C
|
8
|
李宗賢 SS
|
蘇緯達 3B
|
9
|
方克偉 C
|
艾迪頓
|
先發投手
|
布魯斯