中職Live》又K掉廖健富 江辰晏驚險再度化解滿壘危機（影音）

2018/07/28 18:21

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

統一

0

 0 2 2 4 0

桃猿

 0 0 0 0 2

0

第三局

3局下，一出局後，獅隊先發江辰晏又發生控球問題，先保送林立，又對王柏融投出觸身球，陳俊秀也選到四壞球保送，不過他再度三振掉桃猿強棒廖健富，接下來郭嚴文也只敲出左外野飛球遭接殺出局，桃猿再度留下滿壘殘壘，無功而返。

3局上，兩出局後，陳傑憲先敲出自己生涯第300安上到一壘，再快腿盜上二壘完成隊史第2500盜，陳重羽又補上左外野二壘安打，送隊友回本壘助獅隊先馳得點，吳桀睿也敲出左外野一壘安打，再帶一分打點，獅隊取得2：0領先

第二局

2局下，朱育賢先敲出三壘上方飛球接殺，劉時豪選到保送上壘，不過郭永維先敲出二壘後方飛球被接殺，劉時豪又離壘過遠遭觸殺在一壘前，形成另類的三上三下。

2局上，桃猿先發投手克恩三世展現壓制力，讓獅隊打者三上三下。

第一局

1局下，桃猿開路先鋒藍寅倫就敲出安打上壘，林立犧牲觸擊成功推進跑者上二壘，王柏融也敲出左外野安打，而陳俊秀獲得四壞保送，讓桃猿攻佔滿壘，不過獅隊先發投手江辰晏馬上竟下心來，連續對K掉廖健富、郭嚴文，化解滿壘失分危機。

1局上，獅隊打線微調也改變戰術，前三棒都積極出棒，陳傑憲滾地球遭刺殺、陳重羽則是擊出飛球遭接殺，吳桀睿雖然敲安上壘，但下棒潘武雄遭到三振。

兩隊先發打線：

統一獅

棒次

Lamigo桃猿

陳傑憲  SS

1

藍寅倫    RF

陳重羽  CF

2

 林  立  3B

吳桀睿  2B

3

 王柏融  CF

潘武雄  DH 

4

陳俊秀  1B

郭阜林  LF

5

廖健富    DH

陳鏞基  3B

6

郭嚴文  2B

高國慶  1B 

7

朱育賢  LF

鄭鎧文  RF 

8

劉時豪  C

林祐樂  C

9

郭永維  SS

江辰晏

先發投手

克恩三世
相關關鍵字： 中職 統一獅 Lamigo桃猿

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