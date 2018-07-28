瓊斯盃》魏于淳甦醒飆28分！台灣白仍不敵紐西蘭

魏于淳上籃得分。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕瓊斯盃國際邀請賽女子組賽事今進入倒數第2天，台灣白隊今碰上球風強悍的紐西蘭，魏于淳攻下全場最高28分，率隊在上半場打完握有領先優勢；易籃後台灣隊攻守失序，讓對手拉出一波30：13攻勢，戰況急轉直下，終場以66：88不敵紐西蘭。

台灣白面對紐西蘭，開局氣勢頗佳，前幾場得分尚未開張的WCBA女將魏于淳此役徹底甦醒，上半場投進4顆三分球，豪取20分，加上劉希曄14分，率隊在上半場打完以3分領先紐西蘭。

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易籃後，紐西蘭找回兇悍球風，卡妮、史黛拉輪流從外線開火，加上掌握身高優勢在籃下予取予求，拉出一波15：0攻勢，直到替補上陣的李郡歡投進一記中距離，才順利止血；決勝節白隊試圖反擊，但受制於對方身高，頻頻吞下犯規，白隊最終苦吞第4敗。

白隊魏于淳三分球9投6中，攻下全場最高28分，劉希曄16分、6籃板、4抄截；紐西蘭全隊5人得分上雙，191公分的佩妮娜繳最高18分、15籃板。

兩隊爭球互不相讓。（記者林正堃攝）

劉希曄中距離出手。（記者林正堃攝）

錢薇娟。（記者林正堃攝）

史靜茹籃下得分。（記者林正堃攝）

朱育勤。（記者林正堃攝）

徐玉蓮與紐西蘭大衛森都做足表情，博取裁判有利判決。（記者林正堃攝）

劉希曄上籃得分。（記者林正堃攝）

魏于淳。（記者林正堃攝）