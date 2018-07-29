施子謙力拚本季第九勝 今日賽事預告與轉播

獅隊小將施子謙力拚第9勝。（記者林正堃攝）

各位讀者早安！自由體育替您準備好精彩的賽事與轉播囉。

中職今日兩地開打，新莊球場由中信兄弟迎戰富邦悍將，象隊推出周磊先發，對上悍將的洋投伍鐸。象隊開路先鋒王威晨已連續6場敲安，加上昨天擊出雙響砲的詹子賢，象隊今天要延續氣勢取勝。桃園球場由Lamigo桃猿出戰統一獅。猿隊派出王溢正先發，迎戰獅隊的施子謙。今年表現出色的施子謙，今天將要力拚本季第9勝，面對砲火猛烈的猿隊，他能否穩住陣腳帶領獅隊拿下二連勝呢？

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大聯盟方面，首先由紅襪坐鎮主場對上雙城，紅襪派出波瑟羅（Rick Porcello）主投，對上歐多里齊（Jake Odorizzi）。雙城近況優異，近5場取得4勝1敗的戰績，但昨晚被貝茲（Mookie Betts）擊出再見全壘打，同時中止了4連勝，今天能否報一箭之仇呢？另外，早上7點還有皇家出戰洋基的比賽，最近陷入低潮的洋基能否止敗，令人關注！

日職今天有三場轉播要帶給球迷朋友，分別是中日挑戰巨人、歐力士出戰日本火腿，以及西武面隊羅德。旅日台將陽岱鋼近期陷入低潮，巨人若要贏球，岱桑的棒子能否回溫顯得相當重要。球迷們一起打開電視為喜愛的球隊加油吧！

瓊斯盃女籃進入到最後一天賽程，壓軸好戲由台灣藍出戰南韓。台灣藍昨晚靠著黃英利與陳鈺君聯手攻下28分、8籃板，最終以大比分擊敗印度。今天面對同樣2勝2敗的宿敵南韓隊，台灣藍能否在家鄉父老面前拿下重要的勝利呢？喜愛籃球的朋友，記得收看電視轉播囉！

中職例行賽

17:05 中信兄弟vs.富邦悍將 WinTv綜合台、愛爾達體育2台、CPBLTV、愛奇藝

地點:新莊棒球場

17:05 統一獅vs.Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1、ELEVEN SPORTS2、CPBLTV、愛奇藝

地點:桃園棒球場

MLB例行賽

07:00 雙城vs.紅襪 FOX體育

07:00 皇家vs.洋基 民視

日職例行賽

13:00 中日vs.巨人 緯來體育、愛爾達體育3台



13:00 歐力士vs.火腿 FOX體育3台



17:00 西武vs.羅德 FOX體育

瓊斯盃女籃

15:00 日本vs.紐西蘭

17:00 台灣白vs.印度

19:00 台灣藍vs.南韓

地點: 新莊體育館

轉播單位:Line today、緯來體育