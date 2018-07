MLB Live》天使菜鳥捕手再度開轟 天使8：1水手

第三局

Mitch Haniger擊出安打但水手沒有其他攻勢。

阿普頓、西蒙斯、金斯勒這個半局各擊出一支一壘安打,打回一分,同時也將先發投手赫南德茲給打退場。水手換上勞倫斯(Casey Lawrence)上場,想不到馬上被阿西亞轟出一發三分彈。三局結束天使以8:1遙遙領先水手。

第二局

水手克魯茲開轟回敬天使,雙方1:1平手。

金斯勒(Ian Kinsler)在兩出局後選到保送上壘,靠著菜鳥捕手阿西亞(Francisco Arcia)的二壘安打跑回天使第二分,列契(David Fletcher)選到保送上壘後,卡胡一棒將球擊到右外野帶有兩分打點,大谷擊出中外野飛球出局。天使4:1領先水手。

第一局

首局巴雷亞就繳出三上三下,送出一次三振。

首棒打者卡胡(Kole Calhoun)擊出滾地出局,大谷首打席擊出滾地球打進佈陣當中,兩出局。楚奧特(Mike Trout)擊出左外野方向全壘打,天使1:0領先。阿普頓(Justin Upton)滾地出局。

Make that 29 on the season! Watch @MikeTrout absolutely crush a 448 ft. home run @Angels | @MLBONFOX pic.twitter.com/OuvKDiFnyP