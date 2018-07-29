MLB》猛！普伊格復出就轟兩分砲 道奇收服勇士3連勝（影音）

道奇普伊格復出開轟。（ 法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇普伊格（Yasiel Puig）剛從傷兵名單復出，今天對勇士之戰就建功，第6局大棒一揮轟出兩分砲，新成員馬查多（Manny Machado）在第9局敲關鍵安打貢獻1打點，最終道奇以5：1收下3連勝。

普伊格因右腹斜肌拉傷進傷兵名單，已經3週沒出賽，普伊格此戰在第2局的首打席就靠著高飛犧牲打幫球隊打下第1分，第6局還從勇士中繼投手傑克森（Luke Jackson）手中敲出兩分砲，普伊格在第9局選到四壞，開啟道奇另一波攻勢，泰勒（Chris Taylor）和馬查多接連敲安再添得2分保險分，最終雙方以4分之差分出勝負。

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普伊格此戰擔任先發第7棒右外野手，2打數有1發全壘打、連3戰開轟，單場灌進3分打點，另有1次四壞，馬查多則有3支2的表現，另選到1保送及1三振。

道奇先發投手伍德（Alex Wood）先發5.2局僅被敲1安無失分，4次四壞、5三振，收下本季第7勝；勇士此戰打線被道奇投手群徹底壓制，僅在第7局靠著卡馬戈（Johan Camargo）的陽春砲拿下唯一1分，勇士佛里德（Max Fried）5局僅被敲2安失1分，但隊友火力不支援，承擔敗投。