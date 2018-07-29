NBA》對新陣容信心滿滿 丹東尼目標擊敗勇士

丹東尼對火箭新陣容自信爆棚。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭今夏陣容有不少變動，失去兩名防守悍將，交易來「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）組成「哈羅瓜」連線，新賽季充滿不確定性，不過總教頭丹東尼（Mike D'Antoni）相當有信心，認為「就算最糟的情況還是充滿希望」。

亞里札（Trevor Ariza）、巴阿穆泰（Luc Mbah a Moute）相繼離隊，迎來安東尼補強前鋒空缺，這些變動讓不少聲音認為火箭戰力削弱，新球季恐怕達不到上一季的成績，不過丹東尼並不擔心：「我們的工作就是證明他們是錯的。」。

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丹東尼表示，他們面對負面批評與不看好的聲音已經長達兩年，先前許多聲音認為哈登不能成為一名控球，或是哈登與保羅（Chris Paul）無法配合等等，但他們都克服了：「我們還有重要的一步要完成，如果我們想擊敗金州勇士，每個人都想打敗他們，你必須抓住機會，達到最佳狀態。」

「雖然這一切不一定會發生，但我有信心，我愛我的球員們。」丹東尼相當信任自家球員，甚至認為這樣的組合就算狀況很差，整體而言還是很好的：「希望我們能達成最後一步。」。

對於失去亞里札、巴阿穆泰，丹東尼也坦言相當失望：「你不想失去他們，但這發生了，這是現實面的部分，我會想念他們，但同時也給了其他人機會。」