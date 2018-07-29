MLB》太空人傳噩耗！明星二壘手生涯首度進傷兵名單

2018/07/29 11:07

對於生涯首度進入傷兵名單，艾圖維表示自己沒有很開心。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯西區龍頭太空人隊傳出噩耗，當家明星二壘手艾圖維（Jose Altuve）因為膝蓋不適，被放進10天傷兵名單中。

艾圖維在26日對上洛磯隊的比賽時就因為右膝不適退場休息，休息3天後太空人決定將他放進傷兵名單當中。這也是他生涯第一次被放進傷兵名單當中，對此艾圖維表示，自己感到不太高興。

他受訪時表示自己的感覺還好，不過醫生跟他說進去傷兵名單比較好，這是他生涯第一次進入傷兵名單，他表示自己沒有很高興。

今年艾圖維同樣繳出接近MVP等級的表現，打擊率3成29，一共打出134支安打，擊出9發全壘打、46分打點，跑出14次盜壘，攻擊指數（OPS）.857。

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