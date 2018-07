MLB》太空人傳噩耗！明星二壘手生涯首度進傷兵名單

對於生涯首度進入傷兵名單,艾圖維表示自己沒有很開心。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕美聯西區龍頭太空人隊傳出噩耗,當家明星二壘手艾圖維(Jose Altuve)因為膝蓋不適,被放進10天傷兵名單中。

艾圖維在26日對上洛磯隊的比賽時就因為右膝不適退場休息,休息3天後太空人決定將他放進傷兵名單當中。這也是他生涯第一次被放進傷兵名單當中,對此艾圖維表示,自己感到不太高興。

他受訪時表示自己的感覺還好,不過醫生跟他說進去傷兵名單比較好,這是他生涯第一次進入傷兵名單,他表示自己沒有很高興。

Jose Altuve talks about going on the DL for the first tjme in his career. "I'm not really happy about it." pic.twitter.com/aARViDPLwO