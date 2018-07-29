MLB》紅人捕手擔心他被交易 哈維飆本季最快157公里速球（影音）

哈維5局被敲2安失2分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟731交易大限將至，狀況起伏不定的哈維（Matt Harvey）今天回穩，先發對費城人5局僅被敲2安失2分，送出5次三振，最快球速達97.9英哩（約157.6公里），賽後捕手巴恩哈特（Tucker Barnhart）坦言，他一直擔心哈維會被交易，「我心裡想著，希望這不是最後一次接他的球。」

哈維首局送2K、讓對手三上三下，其中2顆三振對手的球速都飆破97英哩（約156公里），而97.9英哩的速球也是他本季最快球速，賽後成為眾人討論的話題，哈維對於逐漸找回球速也感到相當開心。

請繼續往下閱讀...

「我覺得今天上場的感覺很好。」哈維談到他表現時露出笑容，「當你一開始就能催出球速，而且都能讓打者揮空，我覺得我好像復活了，但接下來還有很多事要做。」

過去曾是大都會王牌的哈維，近年因傷表現跌宕，今年被交易至紅人顯然還不在狀態內，不過今天的表現讓巴恩哈特印象深刻，他認為這或許是哈維轉戰紅人的代表作，「很明顯的，在交易大限前充斥著各種傳聞。」巴恩哈特說，「我心裡一直希望，這不是我最後一次接他的球。」

哈維在交易大限前的最後一次先發，前3局都讓對手三上三下還送4K，總計5局被敲2安，第4局被霍金斯（Rhys Hoskins）轟出2分砲是美中不足的地方，最終紅人以6：2獲勝，哈維無關勝負。