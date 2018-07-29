NBA》狂！波總出猛招激勵球員 只要投籃獲勝就送車

帕波維奇出奇招激勵球員。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕帕波維奇（Gregg Popovich）擔任美國隊迷你訓練營教頭，使出「奇招」激勵球員，只要投籃比賽贏球，他就會送勝者一台車，而他在今天也兌現承諾。

「我在球員練球時跟他們說，如果投籃比賽獲勝的人我會買一台車送他們。」帕波維奇說，「我知道我必須要遵守承諾，所以我真的買了車給他們。」

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不過大家所想的「車」，可能跟帕波維奇不太一樣，他掏出一袋「玩具車」時全場都傻了，「我拿出來的時候他們笑翻了，他們也覺得很好笑。」帕波維奇說。

上季年度MVP哈登（James Harden）就是獲勝者之一，對於拿到帕波維奇給出的獎勵品，他笑著說，「我在投籃比賽贏了，他說要給我們一台車，我一開始以為是真的車，結果是一台玩具車！」