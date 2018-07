NBA》狂！波總出猛招激勵球員 只要投籃獲勝就送車

帕波維奇出奇招激勵球員。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕帕波維奇(Gregg Popovich)擔任美國隊迷你訓練營教頭,使出「奇招」激勵球員,只要投籃比賽贏球,他就會送勝者一台車,而他在今天也兌現承諾。

「我在球員練球時跟他們說,如果投籃比賽獲勝的人我會買一台車送他們。」帕波維奇說,「我知道我必須要遵守承諾,所以我真的買了車給他們。」

不過大家所想的「車」,可能跟帕波維奇不太一樣,他掏出一袋「玩具車」時全場都傻了,「我拿出來的時候他們笑翻了,他們也覺得很好笑。」帕波維奇說。

上季年度MVP哈登(James Harden)就是獲勝者之一,對於拿到帕波維奇給出的獎勵品,他笑著說,「我在投籃比賽贏了,他說要給我們一台車,我一開始以為是真的車,結果是一台玩具車!」

Team USA guard James Harden earned a brand new car for winning a shooting contest. As motivation Pop told the players he'd buy them cars and he delivered with Hot Wheels. That's a sweet ride. #KSATsports pic.twitter.com/xuqx8PIj4h