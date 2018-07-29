MLB》勵志！蟄伏小聯盟12年 天使菜鳥成史上第一

阿西亞打破大聯盟打點記錄。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊28歲的菜鳥捕手阿西亞（Francisco Arcia）在小聯盟蟄伏12個球季，直到天使將馬度納多（Martin Maldonado）交易至太空人後才被拉上大聯盟，想不到阿西亞馬上把握機會大放異彩，生涯前兩場出賽就轟進10分打點，成為大聯盟史上第一人。

阿西亞生涯初登板就擊出兩支安打，其中包含一發三分彈打回四分打點。今日的比賽中，他前三個打席全部都是長打，兩支二壘安打加上一發全壘打，總共打下六分打點，生涯前兩次出賽就打下10分打點，是大聯盟自1920年有打點紀錄以來的第一人。

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今日阿西亞四個打席敲出三支安打，打擊率目前是誇張的6成25，（8打數5安打），總共敲出兩支全壘打，打進10分打點。在登上大聯盟之前，阿西亞一共在小聯盟待了12個賽季，累積超過2000個打席。