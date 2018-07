MLB》勵志！蟄伏小聯盟12年 天使菜鳥成史上第一

阿西亞打破大聯盟打點記錄。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕天使隊28歲的菜鳥捕手阿西亞(Francisco Arcia)在小聯盟蟄伏12個球季,直到天使將馬度納多(Martin Maldonado)交易至太空人後才被拉上大聯盟,想不到阿西亞馬上把握機會大放異彩,生涯前兩場出賽就轟進10分打點,成為大聯盟史上第一人。

阿西亞生涯初登板就擊出兩支安打,其中包含一發三分彈打回四分打點。今日的比賽中,他前三個打席全部都是長打,兩支二壘安打加上一發全壘打,總共打下六分打點,生涯前兩次出賽就打下10分打點,是大聯盟自1920年有打點紀錄以來的第一人。

今日阿西亞四個打席敲出三支安打,打擊率目前是誇張的6成25,(8打數5安打),總共敲出兩支全壘打,打進10分打點。在登上大聯盟之前,阿西亞一共在小聯盟待了12個賽季,累積超過2000個打席。

After spending 12 seasons in the minor leagues, @Angels catcher Francisco Arcia made his MLB debut on Thursday where his 1st career hit was a 3-run HR.



Now, he's the 1st player with 10 RBI in his 1st 2 career games (RBI became official in 1920) pic.twitter.com/LhEX6PhvFK