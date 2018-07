諾威斯基(左)發推文自嘲。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕今年滿40歲的獨行俠老將諾威斯基(Dirk Nowitzki)今天在Twitter上發了一則有趣的貼文,表示自己剛結束藥檢,除了自嘲自己上一季的表現,更幽默的說:「如果我有吃藥,那我應該要換藥了吧。」

德佬在推特上寫道:「剛結束休賽季藥檢,我想說的是,你有看到我上一季跑的有多慢嗎??如果我有吃藥,那我應該要盡快換一種!!!」邊自嘲邊抱怨的搞笑貼文引發球迷熱議,也有許多網友貼出諾威斯基巔峰時期的英姿,似乎想安慰他。

Just had off season drug testing. Told the guy: Did you see me move last year?? If I was on something I need to change the product ASAP!!!