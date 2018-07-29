日職》慘！陽岱鋼表現低迷遭砲轟 今天對中日沒先發

陽岱鋼。（讀賣巨人官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕效力於日職巨人隊的陽岱鋼，昨天擔當開路先鋒4支0還吞2K，連10打數沒敲安、近5戰22打數更是只有2安，如此慘澹表現讓巨人球迷感到相當不滿，而今天陽岱鋼對中日龍並沒有先發。

陽岱鋼27日主場對中日之戰沒有上場，頂替先發的重信慎之介繳出4支3的猛打賞表現，但巨人教練團在下一戰還是派上陽岱鋼擔任先發第一棒，讓球迷感到相當不滿，「應該要讓他繼續待在板凳」、「不用絕好調的重信，竟然還是繼續派陽岱鋼！」、「到底一直派陽岱鋼是抱持什麼樣的心情？真的不能理解。」

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陽岱鋼昨天中日打擊依舊不振，更是增添巨人球迷的怒火，有網友認為，中日派左投小笠原慎之介先發，但陽岱鋼對左投只有不到2成的打擊率，對於教練團的安排實在感到相當不解。

今天陽岱鋼在巨人與中日之戰並沒有先發，由重信擔任開路先鋒中外野手，而重信首打席就敲出中外野方向安打，不過中日首局靠著4安攻下4分，中日暫時領先巨人。

日本網友對陽岱鋼昨天出戰中日龍被排入第一棒的評論。（取自網路）

日本網友對陽岱鋼昨天出戰中日龍被排入第一棒的評論。（取自網路）

日本網友對陽岱鋼昨天出戰中日龍被排入第一棒的評論。（取自網路）

日本網友對陽岱鋼昨天出戰中日龍被排入第一棒的評論。（取自網路）