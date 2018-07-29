網球》夜市小球王強壓建中老學長 曾俊欣台塑盃奪冠

曾俊欣奪冠。（四維基金會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕長江後浪推前浪！總獎金2.5萬美元（約76萬台幣）的台塑盃職業網球未來賽，地主第7種子曾俊欣歷經近4小時的3盤大戰，終挾6：1、6：7（5：7）、7：6（7：1 ）強壓建中老學長陳迪，「夜市小球王」5連勝強勢封王，展現未來「寶島一哥」接班實力。

這場男單決賽不但是「台灣內戰」，更是16歲新星對上34歲老將的世代之爭，傳承意味濃厚。甫横掃法網、溫網雙料青少男單冠軍的曾俊欣，返台後轉戰北市網球中心進行的台塑盃，果然在第2站展現強大競爭力，一路過關斬將挺進壓軸秀，週日面對年長18歲的屆退賢拜，「夜市小球王」更拚出初生之犢不畏虎的膽識，開賽1：1互探虛實後接連破發，連下5局先馳得盤。

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下月8日才滿17歲的曾俊欣，次盤第3局互破被咬上之後，儘管無路可退第10局後來居上驚險保發，關鍵搶7卻從4：4連掉2分，即使勉強要回1球，仍讓拚出鬥志的第8種子勁敵扳回一城。戰線拖進決勝盤，老少雙雄又陷入鏖戰，曾俊欣後勁十足，再度搶7時火力全開，2：0開局只讓對手拿到1分，隨即連下5分關門，總計耗費3小時47分鐘辛苦鎖定勝利，也讓本屆雅加達、巨港亞運國手陳迪吞下對戰首敗。

曾俊欣奪冠。（四維基金會提供）

曾俊欣擊敗學長陳迪奪冠。（四維基金會提供）