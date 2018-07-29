亞運棒球》台灣隊長破繭而出 多虧「恰恰」神助攻

亞運棒球台灣隊隊長林加祐。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕2018年雅加達亞運棒球台灣隊，隊長由合庫36歲老將林加祐擔任，這很可能是他棒球選手生涯最後一個戰場，亞運結束後，他將專職合庫教練，用另一個身分繼續耕耘棒球。

林加祐三級棒球時期是強投，升上台體大一年即因右肩關節唇破裂，被迫棄投從打，畢業後先到合庫打球，首年他還不是正職選手，教練團希望他棄打從投，但舊傷讓他無法投球，幾乎已經放棄打球，還好許順益教練讓他繼續打擊，才能將選手生涯延續至今。

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2006年中職選秀興農牛第二輪指名林加祐，但因條件沒談攏，加上他對職棒沒有太多憧憬，他決定回合庫打球。

轉任野手的林加祐打擊並不好，直到2008年底他揣摩兄弟象球星「恰恰」彭政閔反方向攻擊，才逐漸好轉，林加祐說，「觀察並採用恰恰反向攻擊後，2009年春季聯賽我的打擊率4成20，打擊終於開竅，後來愈打愈好，之後將近十年，多半是合庫中心打線，也是國家隊常客。」

在合庫，林加祐主要守中外野，來到國家隊，他則移防一壘，這次台灣隊總教練許順益將隊長和先發第三棒重任交給林加祐，就是看中他國際賽不容易怯場，有長打、又能助攻，相當全面。

亞運台灣棒球隊24名球員當中，有14名業餘球員，其中合庫佔8人、台電5人、另1人來自台北市成棒隊。

林加祐現於合庫是選手兼教練，他表示，今年打完亞運後，他應該就會專任合庫教練，這次征戰亞運，他希望讓大家看到業餘棒球的實力，他感嘆，「國內業餘成棒關注度不要說比不上職棒和大學，就連青棒比賽都不如，其實甲組成棒隊好手真的很多。」