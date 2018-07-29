亞運棒球》兩大業餘鐵捕扛重責 許總很放心

今年雅加達亞運棒球台灣隊，由黃佳瑋（右）擔任先發捕手，陳瑞慕（左）在板凳待命。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕2018年雅加達亞運棒球台灣隊有24名選手，其中投手、內野和外野手都有職棒球員助陣，唯獨捕手戰力（兩人）全來自業餘球界，總教練許順益規劃，讓合庫黃佳瑋擔任先發捕手，台電陳瑞慕替補，許總很放心捕手戰力。

32歲的黃佳瑋身高不到170公分，1986年2月5日出生，只比陳瑞慕大7天，兩人在善化三級棒球體系當了9年隊友，交情好的不得了，黃佳瑋說，「我老家在基隆，以前在善化打球，休假常去瑞慕家，他爸都會帶我和買嘉儀去山上打獵，我們算是一起吃苦長大的吧。」

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黃佳瑋三級棒球時期都是三壘手，到了北體才因球隊缺捕手改練，一直蹲到現在，算是半路出家的捕手，剛進合庫只能擔任替補，直到主戰捕手黃騤榮交棒，4年前黃佳瑋才成為合庫一號捕手；至於陳瑞慕剛接觸棒球守內、外野，到了國三才練捕手，陳瑞慕是台電長期主戰捕手。

2009年陳瑞慕從興農牛代訓退役，因右肩傷勢和假球事件，選擇做職棒逃兵，黃佳瑋則沒有取得代訓資格，直接到合庫打球，即使期間職棒球隊希望他出來選秀，黃佳瑋仍堅持留在業餘球界打拚。

陳瑞慕說，黃佳瑋從小打擊就很好，一直是球隊中心棒次，蹲捕聰明且有經驗，反應又快，能洞悉打者想法；黃佳瑋則認為陳瑞慕蹲捕，能給投手很大的安定感，他說，「這次亞運我先蹲，瑞慕在後面待命，一起幫球隊打出好成績。」

黃佳瑋和陳瑞慕甲組成棒球齡皆超過10年，年紀漸長，黃佳瑋說，「這也許是我們兩人最後一次穿國家隊球衣了吧，該是交棒給年輕人的時候了。」

亞運棒球台灣隊兩大鐵捕陳瑞慕（左）和黃佳瑋，兩人少棒到青棒都是同期戰友。（記者羅志朋攝）