中職Live》吳桀睿兩分砲 獅2:1猿

2018/07/29 18:01

球隊

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第三局

3上，陳傑憲投手前反彈球形成內野安打，吳桀睿2分全壘打，

第二局

2上，高國慶1壘安打，鄭鎧文飛球接殺，跑者仍佔1壘，陳重羽游擊方向滾地球，游擊手守備失誤，目前1、2壘有人，陳重廷、莊駿凱三振，獅隊留下1、2壘殘壘。

2下，藍寅倫內野安打，林立左外野方向安打，打者成功上2壘，不過藍寅倫被回傳球觸殺在3壘前，劉時豪飛球接殺，林立趁勢上3壘，陽耀勳飛球接殺，猿隊留下3壘殘壘，結束半局。

第一局

1上，陳傑憲3壘方向滾地球，3壘手接球後刺殺1壘打者，吳桀睿左外野方向飛球遭到藍寅倫美技接殺，郭阜林安打，潘武雄飛球接殺，留下1壘殘壘。

1下，陽耀勳投手前反彈球，投手接球後傳1壘刺殺打者，郭永維1壘安打，王柏融1壘方向安打，郭永維趁勢跑向3壘，猿隊攻佔得點圈，獅隊提出電視輔助判決，裁判維持原判；陳俊秀三振，廖健富不死三振，也讓3壘跑者郭永維跑回本壘得分，目前1、2壘有人，2出局，隨後郭嚴文三振。

賽前:

Lamigo桃猿連兩日在主場舉辦「辣蜜趴」主題日，賽前由21位Lamigirls表演全新舞蹈，還在球場入口參與舞台劇「辣蜜名偵探」的演出。

Lamigo桃猿投手教練吳俊良。（記者陳志曲攝）

辣蜜趴舞台劇。（記者陳志曲攝）

辣蜜趴舞台劇。（記者陳志曲攝）

辣蜜趴舞台劇。（記者陳志曲攝

辣蜜趴舞台劇。（記者陳志曲攝）

先發打序

統一獅

棒次

Lamigo桃猿

陳傑憲

1

陽耀勳

吳桀睿

2

郭永維

郭阜林

3

王柏融

潘武雄

4

陳俊秀

高國慶

5

廖健富

鄭鎧文

6

郭嚴文

陳重羽

7

藍寅倫

陳重廷

8

林立

莊駿凱

9

劉時豪

施子謙

先發

王溢正

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