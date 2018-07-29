瓊斯盃女籃》末節上演逆轉秀 紐西蘭擊敗日本封后

紐西蘭逆轉擊敗日本封后。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕瓊斯盃女子組今進行最後一天賽事，由日本和紐西蘭爭奪冠軍，吸引不少台灣球迷進場為日本隊加油，形成另類主場。上半場日本雖取得領先，但第4節進攻大當機只拿下12分，最終遭紐西蘭逆轉，無緣二連霸。

日本和紐西蘭今年瓊斯盃尚未吞敗，兩支勁旅交鋒戰況激烈，上半場日本篠崎澪獨拿16分，率隊取得9分領先；易籃後紐西蘭大軍展開反撲，艾許蕾單節攻下11分，加上日本隊第4節進攻當機，讓對手打出28：12攻勢，慘遭逆轉，日本以4勝1敗屈居亞軍。

請繼續往下閱讀...

紐西蘭艾許蕾攻下全場最高25分，但最後犯滿畢業，她表示把冠軍歸功給團隊，也是因為團隊讓她看起來成功、突出，作為陣中資深球員，很高興可以成為年輕球員的榜樣。

史黛拉24分、7助攻次之。日本隊今兩分球命中率高達72%，但外線熄火，三分球13投僅2中，篠崎澪繳20分，宮崎早織雖然只有2分進帳，但送出8次助攻。

紐西蘭卡菈妮與日本中田珠未爭球。（記者林正堃攝）

日本中田珠未。（記者林正堃攝）

紐西蘭卡菈妮與日本梅澤爭球。（記者林正堃攝）

日本安間志織。（記者林正堃攝）

紐西蘭逆轉擊敗日本封后。（記者林正堃攝）

紐西蘭逆轉擊敗日本封后。（記者林正堃攝）

日本隊無緣二連霸。（記者林正堃攝）