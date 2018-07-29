MLB》大谷、一朗相見歡 大聯盟官方發文涉種族歧視挨轟

兩大日本球星鈴木一朗和大谷翔平兩人賽前相見歡。（圖片取自大聯盟官方IG）

〔體育中心／綜合報導〕西雅圖水手近期作客洛杉磯天使，兩大日本球星鈴木一朗和大谷翔平兩人賽前相見歡，未料大聯盟官方推特發文時涉及種族歧視，立即遭網友砲轟。

大聯盟官方推特發布大谷翔平和鈴木一朗兩人相見歡的照片，並寫著「Spider-Man pointing meme」，指的是真假蜘蛛人難以分辨，意即兩人長像沒有差別。

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但問題是，現年44歲的鈴木一朗比24歲的大谷翔平還大了20歲，一朗身高約180公分，大谷翔平有著193公分，兩人的身材差異大。

此外，這兩人在棒球中所扮演的角色也不同。大谷翔平能「投打二刀流」，除了投球外，還是名具有長打能力的打擊好手；鈴木一朗是外野手，生涯在大聯盟累積3080支安打，甚至是未來有望進名人堂的日本選手。

不少國外網友就認為，這推文根本意指「東方人都長得差不多」、「似乎有點種族歧視」，而大聯盟官方推特該文僅PO了15分鐘就趕緊刪除。