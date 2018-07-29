MiLB》承襲名人堂的血脈 天才新秀距最高殿堂僅差一步

2018/07/29 18:56

超級新秀小葛雷諾（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕多倫多藍鳥隊在昨日宣布，他們將把生涯擊出超過400轟的名人堂球星葛雷諾（Vladimir Guerrero）的兒子、潛力三壘新秀小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）從2A升上3A的水牛城野牛隊。

小葛雷諾是藍鳥隊在2015年以390萬美金簽下的國際自由球員，是隊史第二高的紀錄。進入職業體系後排名一路飆漲。大聯盟官網和《棒球美國》都把他排在百大新秀之首，多名專家都評他為小聯盟所有球員中最傑出的打擊天才，甚至有人認為他有直接挑戰大聯盟的實力，都足以證明小葛雷諾的超凡身手。

右打的小葛雷諾有著超凡的手眼協調能力、極快的揮棒速度還有優秀的長打能力等所有強打者具備的特質，MLB官網更認為他有80分的打擊能力（滿分為80）。而小葛雷諾有著小聯盟球員不常見的出色選球，這點與他那個以球來就打、無差別攻擊聞名的父親大相逕庭。雖然臂力不錯，但是受限於運動能力並不傑出，外界認為小葛雷諾會從三壘手的身分轉為一壘手或左外野手。

（老葛雷諾將一顆離譜壞球擊成二壘安打）

小葛雷諾可以說是痛擊了各家2A投手。出賽61場打擊率4成02，有14發全壘打，26次保送僅有27次三振，攻擊指數（OPS）1.200。雖然中間因為膝蓋手術而短暫缺席一個月，不過歸隊之後他馬上又繳出連11場安打的表現。最快有可能在今年九月的名單擴編時期看到他升上大聯盟，不過一般認為他會在2019年才會登場亮相。

相關關鍵字： MLB 多倫多藍鳥

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