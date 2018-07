MiLB》承襲名人堂的血脈 天才新秀距最高殿堂僅差一步

超級新秀小葛雷諾(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕多倫多藍鳥隊在昨日宣布,他們將把生涯擊出超過400轟的名人堂球星葛雷諾(Vladimir Guerrero)的兒子、潛力三壘新秀小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)從2A升上3A的水牛城野牛隊。

小葛雷諾是藍鳥隊在2015年以390萬美金簽下的國際自由球員,是隊史第二高的紀錄。進入職業體系後排名一路飆漲。大聯盟官網和《棒球美國》都把他排在百大新秀之首,多名專家都評他為小聯盟所有球員中最傑出的打擊天才,甚至有人認為他有直接挑戰大聯盟的實力,都足以證明小葛雷諾的超凡身手。

右打的小葛雷諾有著超凡的手眼協調能力、極快的揮棒速度還有優秀的長打能力等所有強打者具備的特質,MLB官網更認為他有80分的打擊能力(滿分為80)。而小葛雷諾有著小聯盟球員不常見的出色選球,這點與他那個以球來就打、無差別攻擊聞名的父親大相逕庭。雖然臂力不錯,但是受限於運動能力並不傑出,外界認為小葛雷諾會從三壘手的身分轉為一壘手或左外野手。

The @baseballhall Class of 2018 rounds out with Vladimir Guerrero. Guerrero, who most notably spent seasons with the Expos and Angels could hit for power and average.



In August 2009, Guerrero turned a bad pitch into an RBI double. He was that good. pic.twitter.com/IwNhUVjf4v