羽球》去年因世大運未參賽 戴資穎要拚世錦賽首冠

戴資穎。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2018中國南京羽球世錦賽明天將正式開打，去年因世大運而未參賽的台灣一姊戴資穎，今年將以世界球后身分參加世錦賽，力拚首座冠軍。小戴首場比賽將是在31日。

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戴資穎身為世錦賽女單頭號種子，首輪落空，第一場比賽將是在星期二，對手將是澳洲陳煊渝和模里西斯凱特（Kate Foo Kune）的勝方，接著就有可能碰上大會12號種子、美國華裔選手張蓓雯。

戴資穎被分在上半部籤表，有機會碰上中國好手何冰嬌、泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon）、西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）、印度賽娜（Saina Nehwal）等女單前十好手。戴資穎若要遇上依瑟儂，可能要到四強才有機會碰頭。

周天成。（資料照，歐新社）

此外，台灣女將白馭珀明天將對上馬來西亞好手吳堇溦；男單方面，台灣一哥周天成為大會第7種子，明首戰碰上芬蘭好手海諾（Eetu Heino）；許仁豪則是要面對里約奧運金牌、中國名將諶龍。

女雙部分，台將許雅晴/吳玓蓉首戰面對中國組合黃東萍/李汶妹。

混雙方面，廖敏竣/陳曉歡明對上馬來西亞組合陳健銘/賴沛君；盧敬堯/姜凱心碰上俄羅斯組合EEvgenij Dremin/Evgenia Dimova；李洋/許雅晴將對上瑞士組合Oliver Schaller/Céline Burkart。