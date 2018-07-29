瓊斯盃女籃》劉希曄、魏于淳合拿37分 台灣白大勝印度開胡

魏于淳攻下20分。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕瓊斯盃最終日，台灣白隊今碰上印度尋求開胡，「雙槍」魏于淳、劉希曄合砍37分，率隊以91：60大勝印度，本屆瓊斯盃以1勝4負拿下第5名。

台灣白隊在上半場投進5顆三分球，劉希曄、魏于淳合拿22分，包辦全隊一半的分數，率隊在第2節結束取得20分以上的領先，沒讓對手有機會反撲。

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魏于淳延續昨日手感，今攻下20分、3籃板，劉希曄繳出17分、6籃板、5助攻全能數據，替補上陣的吳宜庭也有11分進帳。印度庫瑪繳出全隊最高16分、11籃板，史黛妃12分、12籃板。

對於球員表現，教練錢薇娟表示，賽前告訴大家要複製昨天對上紐西蘭上半場的表現，打出好的氣勢。她認為，若把比賽拆成一節一節來看，還讓印度在第3節拿下24分，防守做得不夠好，「中間休息時，我其實很生氣，也有斥責球員。」

劉希曄繳出17分、6籃板、5助攻全能數據。（記者林正堃攝）

吳宜庭。（記者林正堃攝）

林蝶。（記者林正堃攝）

朱育勤。（記者林正堃攝）

陳亭羽。（記者林正堃攝）

陳薇安。（記者林正堃攝）

黃柔甄。（記者林正堃攝）

林仙芳。（記者林正堃攝）

吳侑萱。（記者林正堃攝）

台灣白總教練錢薇娟。（記者林正堃攝）